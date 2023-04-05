«الستوكر» لنهى صبحى أول رواية مصورة تناقش قضايا الابتزاز عبر وسائط التواصل الاجتماعى

صدرت حديثا للكاتبة القاصة نهى صبحي رواية “الستوكر” المصورة عن دار روافد والتوزيع، حيث جاءت الرسوم للفنانة غادة صادق، والغلاف للفنان حسين جبيل، جاءت الرواية في 130 صفحة من القطع المتوسط.

من الصفحات الأولى من الرواية نكتشف أننا أمام رواية مشهدية بكل معنى الكلمة، مهمومة بنقل واقع ما يجري عبر شبكات التواصل الاجتماعي بكل تفاصيله، وبدقة وسلاسة ترغمك على مواصلة القراءة، ووبالرغم من حالة التكثيف الواضحة لعالم الرواية المحصور فيما يسمى "الستوكر" فإنها تفتح الباب على العديد من الأسئلة والتي منها من متى وأين بني هذا العالم ونما؟! هل أدوات المعرفة والتواصل الاجتماعي الفيس بوك والتويتر وغيرها رعت غريزة القتل في الأجيال الجديدة؟، هل أصبح التجسس واقتحام حياة الآخرين بهذه السهولة ؟! في ظنى أننا أمام رواية امتداد لما ذهب إليه جورج أوريل في روايته 1984، والمبنية على عالم تسلط الدول والحكومات على الشعوب بالملاحقة، ولكن هنا الأمر مختلف بعض الشيء فهنا التسلط مرضي وذاتي جاء خيارا لأفراد متشككين في كل شيء مرضى بهوس الملاحقة ومطاردة الأخرين.

أما عن لغة الرواية فلا يمكن الجزم بأنها عامية خالصة أو وصفها بالفصحى، قدمت (نهى صبحي) عبر الرواية لغة العصر الراهن عبر شبكات التواصل الاجتماعي المستحدثة، في الجمل المنطوقة ببراعة، أما عن صوت الضمير الداخلي فكان للغة العربية الفصحى المبسطة نصيب منه، وبذلك نجحت الكاتبة في تقدم ما يميز القاموس اللغوي لشريحة الميديا وهي الشريحة العظمى والغالبة في وقتنا الراهن.

تناقش الرواية عبر فصولها مأساة "وصال" والتي أحبت "عساف شابًا" مريضًا بالسيكوباتية "وذلك من خلال الفيس بوك. كانت لعلاقة الحب التي جمعتهم الدافع لارسال صورها له تحت ضغط والحاح الأخير. ولكن مع الوقت يظهر على عساف أعراض مرض الملاحقة "الستوكر" ويبتزها بصورها، ويتضح انها لم تكن وحدها التي وقعت تحت سطوة الملاحقة المرضية لعساف بل حتى أقرب الناس إليه أمه وأخته وأبوه.

تقدم نهى صبحي عبر الستوكر نموذجا للرواية التي تعالج مشاكل وواقع القضايا التي تعيش فيها مجتمعاتنا العربية، ويبدو "الستوكر" أحد أبرز القضايا الراهنة الناتجة عن إدمان وسائط التواصل الاجتماعي والتي بدورها خلقت حالة من الغربة مع الواقع، لتنتج أجيالًا غريبة الأطوار، يعيشون في عزلة عن الواقع الاجتماعي.

بقى علينا أن ننوه بإن "الستوكر" هي الرواية الأولى مصريا وعربيا التي ناقشت قضايا الملاحقة، والتي تأتي ضمن مشروع كامل للكاتبة الروائية والقاصة نهى صبحي تناقش المسكوت عنه في مجتمعاتنا العربي وتعد الجزء الأول من ثلاثية روائية تناقش قضايا ومشاكل مجتمعية وصفتها الكاتبة بـ«المسكوت عنها»، وبدأت بهوس الملاحقة على شبكات الإنترنت، والذى هدد كثيرا من الفتيات، وأخذت على عاتقها أن تكشفها وتعرّيها لكى يواجهها المجتمع ويمنع تلك الجرائم.

جدير بالذكر أن الكاتبة لها إصدارات مهمة ما بين مجموعات قصصية ونصوص مسرحية، مثل مجموعة «أصفاد الروح»، ومجموعة «مخالب ناعمة»، ومسرحية «انتحار عقارب الساعة » ومجموعة «الخيالة » و«مسرحية العودة إلى الشرنقة» و مونودراما "احتباس العسل" وحصلت على جائزة أفضل كتاب أول فرع الإبداع الأدبي دبى فى معرض القاهرة الدولى للكتاب .٢٠٢٠