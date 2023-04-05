«صحة الإمارات» تحذر من السفر للدول المصابة بـ«ماربورج»

أصدرت وزارة الصحة الإماراتية بيانًا حول الفيروس المسبب لحمى "ماربورج" النزفية، محذرة من السفر إلى الدول (الإفريقية) التي ينتشر فيها فيروس "ماربورج" إلا للضرورة القصوى.

وقالت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات عبر بيانا حول الفيروس المسبب لحمى "ماربورج" النزفية، وجهت خلاله الجمهور إلى ضرورة الانتباه لمخاطر هذا الفيروس، بعدما أوصت دول عربية مواطنيها بتأجيل السفر في الوقت الحالي إلى تنزانيا وغينيا الاستوائية بسبب انتشار الفيروس، وذلك في الوقت الذي يتم فيه اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية وفقا للمعايير الصحية العالمية لاحتوائه في نطاقه الجغرافي الحالي، لافتة إلى أنه جار مراقبة الوضع الراهن في هذه الدول لمعرفة تطورات المرض ومدى خطورته على الصعيد العالمي.

وشددت الوزارة على أن هذه الإجراءات احترازية لضمان الحفاظ على السلامة العامة وبهدف نشر التوعية الصحية بالدولة، حيث أوصت الوزارة المسافرين بتأجيل السفر إلى الدول التي ينتشر فيها فيروس "ماربورج" إلا للضرورة القصوى.

وأشارت إلى أنه في حال استدعت الحاجة للسفر إلى هذه الدول، فإنه يجب اتخاذ الاحتياطات الضرورية لتجنب التعرض لعدوى المرض، وتشمل تجنب الاتصال القريب مع المرضى ولمس الأسطح الملوثة بالإضافة إلى تجنب زيارة الكهوف والمناجم.

وحثت وزارة الصحة على ضرورة غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون، وفي حال عدم توفرهما فإنه ينبغي استخدام معقم يدين يحتوي على الكحول وتجنب لمس العينين والأنف والفم باليدين والتأكد من نظافة اليدين قبل لمس الوجه.

كما أوصت الوزارة المسافرين القادمين من هذه الدول بعزل أنفسهم عن الآخرين والتوجه إلى أقرب منشأة صحية أو أقسام الطوارئ في المستشفيات والإفصاح للكوادر الطبية عن سفرهم لمنطقة ينتشر فيها مرض فيروس "ماربورج" أو مخالطة مصابين بالمرض أو لديهم أعراضه حتى 21 يوما، موجهة بضرورة تحري الدقة واتباع الإجراءات الوقائية الصادرة عن وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات الصحية في الدولة وعدم تداول الشائعات أو أية معلومات لم تصدر عن الجهات المعنية الرسمية.

كما أكدت كفاءة نظام الترصد الوبائي في الدولة والتنسيق المتكامل بين وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات الصحية.