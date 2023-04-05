مصطفى حسنى يكشف عن أسباب انهيار العلاقة مع الأهل

قال الداعية الإسلامى، مصطفى حسنى، إن أغلى علاقة مع البشر هى العلاقة مع الأب والأم، وهى العلاقة رقم اثنين بعد توحيد العبد لربه، مستشهدًا بقول الله سبحانه وتعالى: "وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما".

وأضاف الداعية الإسلامي مصطفى حسني خلال تقديمه برنامج "رميم"، المذاع على فضائية "الناس": "لما سئل النبى محمد صلى الله عليه وسلم، قال أحب الأعمال إلى الله، قال الصلاة على وقتها، ثم بر الوالدين، ثم الجهاد، وبالتالى انهيار العلاقة مع الأهل فساد كبير فى الدنيا والآخرة ولو تقدر تصلح علاقتك بأهلك أقف وامشى فى رحلة البناء والترميم، هناك ثلاث أمور يفسدوا العلاقة مع الأهل الانشغال والقسوة والزعل".

واستكمل حسني: "مفيش حد ينفع ينشغل عن أهله مهما كانت الظروف ومهما كانت المكاسب، أو تكون قاسى مع أهلك ده مفسدة كبيرة، تبقى مصية لو أنت قاسى ومن ضمن اللى بتقسو عليهم أهلك، كل دى من أسباب انهيار العلاقة مع الأهل هم كبروا أوعى تبص بشدة لهم حتى هتبقى عاق".

وتابع: "شوف لما تقارن كيف كانت حياتك صعبة، عشان أهلك مسافروش برة زى أهل اصحابك اللى ريحوهم، تقوم تزعل معاهم لا خليك متسامح بلاش قسوة ولا زعل ولا انشغال كده علاقتك هتبوظ مع أهلك ومعاها البركة".

وانطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023.

وتبث قناة "الناس" خلال شهر رمضان، عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.