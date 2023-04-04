من أسرة واحدة.. أسماء ضحايا حادث قنا الأليم بعد نقلهم إلى مستشفى قنا

حصل "الدستور" على أسماء مصابي الحادث الذي وقع، اليوم الثلاثاء، إثر انقلاب سيارة ملاكي أمام مدخل مدينة غرب قنا على الطريق الصحراوي الغربي، وأسفر عن إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة زوجين وأطفالهم.



كانت البداية عندما تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي أمام مدخل مدينة غرب قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

وبعد الفحص تبين إصابة 5 أشخاص أسرة واحدة هم " نصر الدين محمد إسماعيل، يبلغ من العمر 38 عامًا، وزوجته مروة محمد عبدالفتاح، يبلغ من العمر 34 عامًا، كسر بالزراع الأيمن، كدمات بالجسم، وأطفالهم الثلاثة سيف نصر الدين محمد، يبلغ من العمر 8 أعوام، كدمات بالجسم، وكرمه نصرالدين محمد، 5 أعوام، وكيان نصرالدين محمد، عامين، كدمات بالجسم



وتم نقلهم إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي أمام مدخل مدينة غرب قنا، تحرر محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

فيما قد لقي شاب مصرعه، إثر وقوع حادث انقلاب موتوسيكل على طريق قرية البراهمة، مركز قفط، جنوبي محافظة قنا، وحالة من الحزن والسواد تسيطر على أهالي قريته.

كانت البداية عندما تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث انقلاب موتوسيكل على طريق قرية البراهمة في قفط، وأسفر عن مصرع قائده.

وبعد الفحص تبين مصرع الشاب "محمد سيد حسن البعار" يبلغ من العمر 20 عامًا، إثر حادث انقلاب موتوسيكل بعد نزوله إجازة الجيش بساعات مما أصاب أسرته بالصدمة والحسرة حزنًا عليه، تحرر محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.