مقتل شاب على يد آخر بالسلام.. ووالدته: المتهم تتبع خطوات نجلى لقتله

كانت عقارب الساعة تشير إلى التاسعة صباحًا وأثناء ذهاب "أحمد علاء" البالغ من العمر 19 عامًا لعمله في منطقة السلام، تفاجأ بقدوم شخص يحمل سلاح أبيض "مطواة"، ويخلق مشادة كلامية معه بسبب خلافات سابقة بينهما على فتاة، وتطور الأمر بينهما لمشاجرة على إثرها قام الشخص بتسديد طعنة نافذة بالقلب لـ"أحمد" ليسقط جثة هامدة غريقًا في دمائه، ويفر المتهم هاربًا قبل الإمساك به من قبل الأهالي.

خلافات بينهما منذ أكثر من عام

خلافات سابقة بين المتهم والمجني عليه منذ أكثر من عامـ بسبب فتاة أراد الشبان الارتباط بيها، وعندما رفضت الفتاة أن ترتبط بالمتهم بدأ برصد تحركات " أحمد" المجني عليه وتهديده بالقتل إذا تحدث معها، ومنذ عدة أشهر نشبت مشاجرة بينها لكن سرعان ما تدخل الأهالي وقاموا بفض المشاجرة، ليبدأ المتهم بإعداد خطة للقضاء على" أحمد" وفقاً لما ذكرته والدة المجني عليه في حديثها لـ "الدستور".

كان يتتبع خطوات نجلى لقتله

وأضافت أن في يوم الواقعة كان نجلها ذاهب لعمله وأثناء مروره في إحدى شوارع المنطقة أوقفه المتهم ونسبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة على إثرها أخرج المتهم سلاح أبيض "مطواة"، وسدد له طعنة نافذة بالقلب على إثرها سقط جثة هامدة غارقًا في دمائه، مطالبة رجال الأمن بالقصاص العادل والإتيان بأقصى عقوبة للمتهم بعدما حرمها من نجلها وقتله بدم بارد أمام مرأى ومسمع من الجميع.

تفاصيل الواقعة

كانت البداية بتلقي قسم شرطة السلام بلاغًا من أجد الأهالي يفيد بوجود جثمان بأحد الشوارع منطقة السلام، على الفور انتقلت رجال الأمن لمكان البلاغ وعثر على جثة «أحمد علاء»، 19 سنة، مصابة بطعنة نافذة بالقلب.

وبعد التحريات وسؤال شهود العيان كشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة «ن. أ»، 22 سنة، وأن السبب خلاف على فتاة بين الشابين يريدان الارتباط بها.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات ، وتم نقل الجثمان لمشرحة زينهم.

وأمرت جهات التحقيق باستمرار حبس متهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل شاب عمره 19 سنة، لارتباطه بصديقته، في مدينة السلام.

المجني عليه