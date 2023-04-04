وقعت من على الجمل.. التحقيق في إصابة سائحة صينية بالأهرامات

تجري النيابة المختصة تحقيقاتها في إصابة سائحة صينية أثناء نُزهتها في المنطقة الأثرية بمنطقة الأهرامات حيث طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة واستعلمت النيابة عن حالة السائحة المصابة.

تلقى العميد علي عبد الرحمن، رئيس مباحث قطاع الغرب إخطارا من إدارة شرطة النجدة بإصابة سائحة داخل المنطقة الأثرية بالأهرامات.

وأسفرت التحريات أن السائحة تدعى "فيلنج وانج" 25 سنة، صينية الجنسية وتبين أنها سقطت من أعلى جمل، ما أسفر عن إصابتها باشتباه كسر وكدمات نُقلت على إثرها إلى مستشفى الهرم للعلاج.