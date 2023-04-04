الثلاثاء 04 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

وقعت من على الجمل.. التحقيق في إصابة سائحة صينية بالأهرامات

الأمن
الأمن

تجري النيابة المختصة تحقيقاتها في إصابة سائحة صينية أثناء نُزهتها في المنطقة الأثرية بمنطقة الأهرامات حيث طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة واستعلمت النيابة عن حالة السائحة المصابة.

تلقى العميد علي عبد الرحمن، رئيس مباحث قطاع الغرب إخطارا من إدارة شرطة النجدة بإصابة سائحة داخل المنطقة الأثرية بالأهرامات.

وأسفرت التحريات أن السائحة تدعى "فيلنج وانج" 25 سنة، صينية الجنسية وتبين أنها سقطت من أعلى جمل، ما أسفر عن إصابتها باشتباه كسر وكدمات نُقلت على إثرها إلى مستشفى الهرم للعلاج.

الأكثر قراءة

حجز سلمى الشيمى بقسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية تمهيدًا لترحيلها إلى النيابة صباحًا

لا يفرقنا شىء.. فنانات اجتمعن مع أزواجهن فى دراما رمضان هذا العام

وقعت من على الجمل.. التحقيق في إصابة سائحة صينية بالأهرامات

محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بالإدارات المالية بالديوان العام والمديريات

رئيس «قناة السويس»: انتظام الملاحة وعدم تأثرها باحتكاك ناقلتين بالبحيرات الكبرى

«سر الصنعة».. أهالي بورسعيد يكشفون لـ«الدستور» طريقة تمليح الفسيخ في المنزل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أشرف سالم

«أرض الفيروز».. عودة السيادة

إبراهيم داود

ولدت بمصر

ماجد حبته

العضو الـ31 فى الناتو

إسلام الشرنوبي

حبات اللؤلؤ

وائل لطفي

سقوط الدولار

الحسين عبدالرازق

متى ستعود الجماهير؟!

منى رجب

ملحمة درامية حول تضحيات خير أجناد الأرض

ماجد حبته

مصر والسعودية.. دائمًا معًا

صور

دوام الصائمين على قراءة القرآن في المساجد قبل الفطار

رمضان فى شوارع المحروسة

أهلى طرابلس يختتم تدريباته استعدادًا للقاء طلائع الجيش

محطة تل أبيب

المزيد

اتصال هاتفى بين نتنياهو ومحمد بن زايد: اتفاق على لقاء قريب

إصابة جنديين إسرائيليين في عملية طعن جنوب تل أبيب

مُنفذون من باكستان: التخطيط لهجوم على موقع يهودى فى أثينا.. ما الخلفية؟