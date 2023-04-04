حمو بيكا: أنا عمرو دياب الغلابة.. وصوت حسن شاكوش كالصراخ

قال مطرب المهرجانات حمو بيكا، إنه أمهر من مطربي المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال، على الرغم من عدم معرفته الكتابة والقراءة.

صوت حسن شاكوش يشبه الصراخ

وأضاف خلال لقائه في برنامج "العرافة"، مع الإعلامية بسمة وهبة، والمذاع عبر فضائية "النهار"، أن صوت حسن شاكوش، يشبه الصراخ، أما عمر كمال، فهو لا يجيد الغناء ولا يمتلك صوتًا، وأنه هو من علمهما الغناء، وساعدهما كثيرًا ولم يساعده أحد.

وأكد حمو بيكا، أن تفوقه عنهما يكون في سرعة الأغاني، مشيرًا إلى أنه يعتبر نفسه عمرو دياب الغلابة.

وأشار إلى أن الفنان هاني شاكر، لم يقدم له شيئًا سوى أنه تسبب في جلوسه بمنزله عامين، ومنعه من العمل.