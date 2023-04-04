لماذا تقضي المرأة الصيام ولا تقضي الصلاة وقت الأعذار؟.. أمين الفتوى يجيب

أوضح الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، لماذا تقضي المرأة الصيام ولا تقضي الصلاة وقت الأعذار.

وقال خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الثلاثاء، إن الصلاة متكررة، وهي 5 صلوات في اليوم، لذا لا تقضيها تخفيفا عليها ورفع الحرج عليها، كما أنها تصلي كل يوم بعد انقضاء العذر، أما الصيام لأنه شهر واحد في العام، تفطر خلاله 5 أيام، لن تجد مشقة في أن تقضي هذه الأيام بعد انتهائه.

وأردف: "لو قلنا لها في كل شهر تقضي الصلاة، وهو أمر يتكرر شهريا لمدة تصل إلى 7 أو 8 أيام، سيكون مشقة عليها، بينما رمضان مرة واحدة في السنة، لذا جاءت الشريعة بالتيسير عليها ورفع الحرج عنها في قضاء الصلاة وألزمتها بقضاء الصيام".

وتبث قناة "الناس" خلال شهر رمضان، عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.