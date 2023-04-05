الأربعاء 05 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

«النقل» تحذر من السلوكيات الخاطئة فى التعامل مع مرفق السكك الحديدية

قضبان السكك الحديدية
قضبان السكك الحديدية

تستمر وزارة النقل في استكمال حملة "سلامتك تهمنا" على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماع "فيسبوك"، في إطار خطتها للتوعية من السلوكيات الخاطئة عند التعامل مع مرفق السكك الحديدية.

وناشدت الوزارة اليوم على صفحتها الرسمية المواطنين بعدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية وعدم العبور منها؛ لما ينجم عنها من إزهاق لأرواح المواطنين وتعطيل لمسير حركة القطارات.

وأكدت الوزارة في بيانها على ضرورة الالتزام التام بالعبور من الأماكن المعده لذلك، وهي المزلقانات الشرعية الخاصة بهيئة السكك الحديدية، وذلك من أجل الحافظ على أرواح المواطنين، وانتظام سير حركة القطارات.

النقل تناشد المواطنين بعدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية وعدم العبور منها لما ينجم عنها من ازهاق لارواح المواطنين النقل تناشد المواطنين بعدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية

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«النقل» تحذر من السلوكيات الخاطئة فى التعامل مع مرفق السكك الحديدية

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