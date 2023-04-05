الأربعاء 05 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

طمعًا في الميراث.. مأساة أم «هشّم» الابن رأسها وطردها في الشارع بالغربية (صور)

جريدة الدستور

"قلبي على ولدي انفطر وقلب ولدي علىّ حجر" مثل شعبي يلخّص حال الحاجة ازهار التي افنت عمرها لتربية أبنائها بعد وفاة زوجها وقيامها بدور الاب والام سويا الا ان احد الابناء بدلا من مكافأتها طمع في حق اخوته من الميراث وعذب والدته وشقيقته لعدة سنوات قبل ان يهشم راس امه في البوابة الحديدية للمنزل وضربها بـ" شومة" ثم طردها وشقيقته في الشارع. 

روت الحاجة ازهار ضحية عقوق ابنها وطمعه في الميراث تفاصيل معاناتها في حياتها لتربية ابنائها بعد وفاة زوجها قائلة: في حياتها كثيرا: "أنا أرملة بقالي أكتر من 16 سنة  تعبت في حياتي عشان أربي أولادي بالحلال ولكن ابني العاق طمعان في أكل حقي وحق اخواته ولما اعترضت طردني من البيت ورماني في الشارع من يوم 16 مارس الماضي".

وناشدت الأم الضحية وزارة الداخلية ومسؤولي وزارة العدل والنيابة العامة بالتحرك لإنقاذ حياتها خشية الفتك بها على يد ابنها:"حسبي الله ونعم الوكيل، سلب حياتي ودمرني أنا واخواته بحجوده وربنا يخلّصني من شره يارب".

تفاصيل الجريمة تلقت بها الاجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية بلاغا من "ازهار.م.ا"67 سنة وابنتها "تحية.ر.ع.ا" 50 سنة ضد ابن الأولي وشقيق الأصغر للثانية المدعو "محمد.ر.ع.ا"40 سنة بالتعدي بالضرب المبرح عليهما وطردهما من منزل العائلة باستخدام أداة حادة والعصا والشوم لاجبارهما علي التنازل عن الميراث مهددا بإنهاء حياتهما بإشعال النيران بجسديهما والتلويح باستخدام اسطوانة غاز في وجه كل من يساندهما من أبناء أسر وعائلات قرية شبرا نبات بالمحلة. 

وكشفت التحريات غياب المتهم عن مسكن الأسرة وفراره وتولت قوة امنية مطاردته لضبطه وعرضه على النيابة العامة، وبتقنين الإجراءات الأمنية الثابته والمتحركة تمكن ضباط مباحث مركز شرطة المحلة من ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان مركز شرطة المحلة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر رقم 11742 إداري مركز المحلة لسنة 2023 م بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق  مع المتهم المذكور. 

قلب ولدي علي حجر مأساة الحاجة أزهار ابنها هشم رأسها

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