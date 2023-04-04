الرئيس السيسى يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء المعتمدين لدى مصر

تسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، أوراق اعتماد عدد من السفراء المعتمدين لدى جمهورية مصر العربية.

وهم:

- السيدة/ نولا أوبراين - سفيرة أيرلندا.

- السيد/ خوسيه خيسوس جييرمو – سفير جمهورية بيرو.

- السيد/ بنجيران محمد سالمين – سفير سلطنة بروناي.

- السيد/ إلخان بولوخ بولوخوف – سفير جمهورية أذربيجان.

- السيد/ نيقولاوس باباجيورجيو- سفير جمهورية اليونان.

- السيدة/ شارلوت آيمى لورينسون – سفيرة نيوزيلندا

- السيد/ جونزالو أوريولابيتيا – سفير جمهورية الأرجنتين.

- السيد/ روي ألبرتو مانوبيلا – سفير جمهورية البرتغال.

- السيد/ دينيس توسكانو أموريس – سفير جمهورية الإكوادور.

- السيد/ مانويل خابيير روبيدو دياز – سفير جمهورية كوبا.

- السيد/ كاسونجو موسينجا- سفير جمهورية الكونغو الديمقراطية.

- السيد/ دينو سيدى- سفير جمهورية غينيا بيساو.

- السيد/ كونراد ميدريك- سفير جمهورية سيشل.

ورحب الرئيس بالسفراء الجدد، معربًا عن التمنيات لهم بالتوفيق في أداء مهامهم بالقاهرة، ومؤكدًا حرص مصر على تعزيز أطر العلاقات الثنائية مع دولهم في جميع المجالات، واستمرار التواصل والتنسيق إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.