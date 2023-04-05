الأربعاء 05 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

دير العذراء وماريوحنا الحبيب ببرية الفرما يغلق أبوابه أمام الزوار في أسبوع الآلام

كنيسة
كنيسة

اعتذر دير القديس ماريوحنا الحبيب ببرية الفرما بطريق الإسماعيلية والذي يترأسه الأنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر من رمضان، عن عدم استقبال أي زيارات سواء للرحلات أو الأفراد أو راغبي قضاء فترة خلوة روحية بالدير، وكذلك أسر الأباء الرهبان ، وذلك من إثنين البصخة 10 أبريل 2023، وطوال أسبوع البصخة المقدسة، وحتى قداس عيد القيامة المجيد، على أن تفتح أبواب الدير صباح يوم الأحد 16 أبريل 2023.

ومن جهته حذر الحبر الجليل الأنبا يوسف مطران تكساس ، فلوريدا وجنوبي الولايات المتحدة الأمريكية ،  شعب الكنيسة فى مصر من وجود شخص محتال ينتحل صفة كاهن يدعي القس كاراس يوسف ، يستخدم اسم نيافته فى الاحتيال والنصب علي شعب الكنيسة يقوم بجمع التبرعات المالية بهدف سداد قيمة جمارك الهدايا والتبرعات العينية التي قام نيافته بارسالها للكنيسة.

 وقد أعلن نيافة الأنبا يوسف أن نيافته ليس له علاقة بهذا الشخص وعلي السلطات المصرية وشعب الكنيسة توخي الحذر من هذا الشخص .

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