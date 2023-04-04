ترامب يطالب بنقل المحاكمة إلى ستاتن ويوجه اتهامات لقاضي المحكمة

طالب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بنقل المحاكمة إلى منطقة ستاتن آيلاند لتكون أكثر أمنًا.

وقال إن قاضي المحكمة بمانهاتن معروف بمعارضته له، وفقًا لعاجل أذاعته قناة القاهرة الإخبارية.

تجمع العشرات من أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمام مقر محاكمته اليوم الثلاثاء، حيث يمثل الرئيس السابق دونالد ترامب أمام محكمة في مانهاتن، بتهم جنائية، وتتعلق الاتهامات بتورط ترامب المزعوم فيما يعرف بـ"الأموال مقابل الصمت" التي دفعها محاميه لممثلة أفلام إباحية قبيل حملته الرئاسية عام 2016.