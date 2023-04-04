مواعيد عرض مسلسل علاقة مشروعة في رمضان 2023 على قناة DMC

يبحث عدد كبير من المشاهدين بشكل يومي عن مواعيد عرض مسلسل علاقة مشروعة، بطولة ياسر جلال ومي عمر وداليا مصطفى، وعدد آخر من النجوم، والمذاع عبر قنوات DMC وDMCدراما وقناة الحياة، لمشاهدة الحلقة الجديدة، ومتابعة الأحداث المثيرة، التي يقوم بتجسدها النجم ياسر جلال، بصحبة الفنانة مي عمرو، وداليا مصطفى، في إطار تشويقي ومتلاحق.

مسلسل علاقة مشروعة

واستطاع مسلسل علاقة مشروعة أن يجذب العديد من المتابعين نحوه، منذُ عرض حلقاته الأولى، خاصة وأنَّ العمل يُناقش العديد من القضايا الاجتماعية في إطار درامي وتشويقي.

مواعيد عرض مسلسل علاقة مشروعة في رمضان 2023

تعرض حلقات مسلسل «علاقة مشروعة» بطولة النجم ياسر جلال يوميًا على قناة قنوات DMC وDMCدراما وقناة الحياة وقناة أون.

كما يُعرض مسلسل علاقة مشروعة الساعة 11:30 مساء على قناة dmc، بالتزامن مع عرض حلقات المسلسل عبر منصة watch it.

والمقرر إذاعة الحلقة 13 من مسلسل علاقة مشروعة اليوم في تمام الثامنة على DMC دراما مساء، وفي تمام 9:30 مساء بقناة الحياة ويعاد في تمام 4 :30 صباحًا و1:30 ظهرا، ويعرض أيضًا بقناة DMC في تمام 11:30 مساء ويعاد في 8:30 صباحا.

أبطال مسلسل علاقة مشروعة

مسلسل “علاقة مشروعة” بطولة ياسر جلال ومي عمر، ويشارك في بطولة المسلسل كل من مراد مكرم، وداليا مصطفى، وبسنت شوقي، وميمي جمال، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف سماح الحريري وإخراج خالد مرعي.

قصة مسلسل علاقة مشروعة

وتدور قصة مسلسل «علاقة مشروعة» في إطار تشويقي حول عدد من القضايا الاجتماعية، منها: العنف الزوجي، وفكرة الزواج الثاني، من خلال قصة عمرو الذي يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا «داليا مصطفى»، ويدخل في علاقة مع بثينة «مي عمر» زوجة صديقه أمجد «مراد مكرم».