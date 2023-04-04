مواعيد عرض الحلقة 13 من مسلسل سوق الكانتو على شاشة dmc

حاز مسلسل سوق الكانتو على قبول واعجاب جماهيري كبير، حيث تتزايد مشاهدات المسلسل يومًا بعد يوم، واليوم تعرض الحلقة 13 من مسلسل سوق الكانتو بطولة امير كرارة ومي عز الدين على شاشة قناة دي ام سي.

مواعيد مسلسل سوق الكانتو

حيث تعرض الحلقة 13 من المسلسل بطولة أمير كرارة اليوم على قناة dmc الساعة 9 مساء، ويعاد الساعة 2 صباحاُ والساعة 1 ظهرًا، كما تعرض على قناة dmc دراما الساعة 11.15 مساء والإعادة الساعة 10.30 صباحاًوالساعة 3.15 عصراً، بجانب عرضه على منصة watch it الساعة 9.30 مساء.

أبطال مسلسل سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو من انتاج شركة سينرجي ويشارك في بطولة مسلسل سوق الكانتو بجانب النجم أمير كرارة كل من مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب.

يشارك في العمل ايضا كل من أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.

مسلسل سوق الكانتو من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى.