فنلندا تصبح عضوًا بـ«الناتو» وتودع وثيقة الانضمام لدى الحلف

أصبحت فنلندا عضوا بحلف شمال الأطلسي “الناتو” اليوم الثلاثاء، ليكتمل بذلك تحول تاريخي في السياسة الأمنية أطلقه تدخل روسيا في أوكرانيا.

واستكمل وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو عملية الانضمام بتسليمه وثيقة رسمية لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بمقر الحلف في بروكسل.

واعتبر بلينكن في وقت سابق أن انضمام فنلندا الى حلف شمال الأطلسي هو "يوم تاريخي" للحلف.

وقال بلينكن في بروكسل، إن "انضمام فنلندا إلى الناتو قد يكون الأمر الوحيد الذي يمكن أن يشكرو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عليه، لأنه سرع أمرًا قال إنه يريد تفاديه عبر الاعتداء على أوكرانيا".