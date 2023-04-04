اتحاد اليد يغير موعد مباراة القمة في دوري المحترفين رجال

أعلن الاتحاد المصري لكرة اليد في بيان رسمي لناديي، الزمالك والأهلي، تغيير موعد مباراة الفريقين في الجولة الختامية من المرحلة الأخيرة لدوري المحترفين رجال، والتي من المقرر أن تقام يوم الجمعة القادم الموافق 7 أبريل الجاري، في صالة الشروق.

وأتى نص البيان بعد التحية على أن موعد المباراة سيتم تعديله بدلًا من الانطلاق في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت القاهرة على أن تنطلق في تمام الحادية عشر ونصف مساءً ليكون الوقت مناسب لبث اللقاء تلفزيونيًا، لتتمكن الجماهير من متابعة اللقاء خلف الشاشات.

ومن المتوقع أن تكون المواجهة حاسمة بشأن بطل الدوري المصري لكرة اليد، حيث يبحث الأهلي استعادة اللقب الغائب، بينما يطارد الفارس الأبيض لقبه الخامس على التوالي.

ويتعادل حتى الآن الفريقان في عدد النقاط ويتبقى لهما مواجهتين غير لقاء القمة في الجولة الأخير وحال فوزهما في الجولتين القادمتين تصبح مواجهة القمة حاسمة في مشوار اللقب ليحققه الفائز بها، وحال التعادل تلعب مباراة أخرى فاصلة لحسم البطولة.

ويتصدر فريق كرة اليد بنادى الزمالك جدول ترتيب المرحلة النهائية لدورى المحترفين للمنافسة على اللقب، حتى الآن، بعد انتهاء أول جولتين برصيد 6 نقاط، بفارق الأهداف عن الأهلى صاحب المركز الثانى بنفس الرصيد.

فيما جاء البنك الأهلى فى المركز الثالث بنفس الرصيد، ومن بعده سبورتنج فى المركز الرابع بنقطتين، ثم طلائع الجيش خامسا وأخيرا سموحة بنفس الرصيد.

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد عن تحديد صالة أكتوبر الدولية لاستضافة نصف نهائى ونهائى كأس مصر للموسم المحلى 2022/2023.

وتقام مباراة قمة نصف نهائى كأس مصر لكرة اليد بين الأهلى والزمالك للموسم المحلى 2022 / 2023 والمحدد لها يوم 13 أبريل المقبل فى تمام الحادية عشرة مساء، ويسبقها مباراة سبورتنج مع سموحة فى التاسعة مساء على نفس الصالة.

وفاز فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره هليوبوليس بنتيجة 34/3، فى إطار ربع نهائى مسابقة كأس مصر للرجال لكرة اليد للموسم المحلى 2022/2023، ليلتقى الزمالك فى دور نصف النهائى، بعدما تأهل الأخير أيضا على حساب الطيران بنتيجة 40/20.

واستطاع الأهلى مصالحة الجماهير بعد الخسارة من الزمالك فى ختام المرحلة الثانية من دورى المحترفين بنتيجة 31 / 23.

وحدد الاتحاد المصرى لكرة اليد مواعيد مباريات دور نصف نهائى ونهائى كأس مصر لرجال كرة اليد للموسم المحلى 2022 / 2023، والتى تقرر لها 13 أبريل المقبل لمباريات نصف النهائى، و14 من الشهر نفسه للمباراة النهائية.