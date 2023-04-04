احتفال مطرانية طنطا بخدمة المديح الأخير للعذراء مريم

ترأس الأنبا نيقولا أنطونيو مطران طنطا والغربية للروم الأرثوذكس، ومتحدث الكنيسة الرسمي، ووكيلها للشؤون العربية، خدمة المديح الأخير للعذراء مريم (الأربع أبيات) في كنيسة القديس جيورجيوس للمصريين في مدينة طنطا بمعاونة الأرشمندريت الأب نقولا فانوس، وحضور العديد من المؤمنين.

من جهة أخرى، حضر البطريرك مار أغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي، أمسية ترانيم روحية من وحي أسبوع الآلام الخلاصي، أحياها جوق "شمس الإيمان"، في كنيسة مار يوحنّا المعمدان، قره قوش – العراق.

كما حضر الأمسية أيضاً مار بنديكتوس يونان حنّو رئيس أساقفة الموصل وتوابعها، والآباء الخوارنة والكهنة والشمامسة والرهبان والراهبات وجموع غفيرة من المؤمنين.

خلال الأمسية، أدّى الجوق، بالمرنّمين والمرنّمات والعازفين والعازفات، نخبةً من الترانيم الروحية المستوحاة من زمن الصوم الكبير وأسبوع الآلام الخلاصي، بأصوات شجيّة وأداء متميّز، فشنّفوا الآذان، ونالوا ثناء الحاضرين واستحسانهم.

وقبل ختام الأمسية، وجّه البطريرك كلمة أبوية أعرب فيها عن "الافتخار بشبّاننا وشابّاتنا الذين سمعناهم، أكانوا مرتّلين ومرتّلات، أو عازفين وعازفات، أو في قيادة الجوقة. بالحقيقة قدّموا لنا درساً أنّ هذا الأسبوع الذي نسمّيه أسبوع الآلام هو أيضاً أسبوع الرجاء، وهذا يعني أنّه أسبوع فرح وابتهاج، لأنّ الرب يسوع قام من بين الأموات".