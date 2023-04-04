الثلاثاء 04 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

احتفال مطرانية طنطا بخدمة المديح الأخير للعذراء مريم

نيقولا انطونيو
نيقولا انطونيو

ترأس الأنبا نيقولا أنطونيو مطران طنطا والغربية للروم الأرثوذكس، ومتحدث الكنيسة الرسمي، ووكيلها للشؤون العربية، خدمة المديح الأخير للعذراء مريم (الأربع أبيات) في كنيسة القديس جيورجيوس للمصريين في مدينة طنطا بمعاونة الأرشمندريت الأب نقولا فانوس، وحضور العديد من المؤمنين.

من جهة أخرى، حضر البطريرك مار أغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي، أمسية ترانيم روحية من وحي أسبوع الآلام الخلاصي، أحياها جوق "شمس الإيمان"، في كنيسة مار يوحنّا المعمدان، قره قوش – العراق.

كما حضر الأمسية أيضاً مار بنديكتوس يونان حنّو رئيس أساقفة الموصل وتوابعها، والآباء الخوارنة والكهنة والشمامسة والرهبان والراهبات وجموع غفيرة من المؤمنين. 

خلال الأمسية، أدّى الجوق، بالمرنّمين والمرنّمات والعازفين والعازفات، نخبةً من الترانيم الروحية المستوحاة من زمن الصوم الكبير وأسبوع الآلام الخلاصي، بأصوات شجيّة وأداء متميّز، فشنّفوا الآذان، ونالوا ثناء الحاضرين واستحسانهم.

وقبل ختام الأمسية، وجّه البطريرك كلمة أبوية أعرب فيها عن "الافتخار بشبّاننا وشابّاتنا الذين سمعناهم، أكانوا مرتّلين ومرتّلات، أو عازفين وعازفات، أو في قيادة الجوقة. بالحقيقة قدّموا لنا درساً أنّ هذا الأسبوع الذي نسمّيه أسبوع الآلام هو أيضاً أسبوع الرجاء، وهذا يعني أنّه أسبوع فرح وابتهاج، لأنّ الرب يسوع قام من بين الأموات". 

الأكثر قراءة

حجز سلمى الشيمى بقسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية تمهيدًا لترحيلها إلى النيابة صباحًا

مصرع شاب سقط من الطابق التاسع فى ظروف غامضة بحلوان

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 13.. محمد رمضان يعثر على صديق بلال شامة وتدور معركة

لا يفرقنا شىء.. فنانات اجتمعن مع أزواجهن فى دراما رمضان هذا العام

«معملتش حاجة عيب وأبويا اتبرأ منى».. كواليس 3 ساعات قضتها سلمى الشيمى أمام النيابة

الحلقة 13 «جعفر العمدة».. بلال شامة يهرب قبل وصول محمد رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

سقوط الدولار

ماجد حبته

العضو الـ31 فى الناتو

الحسين عبدالرازق

متى ستعود الجماهير؟!

منى رجب

ملحمة درامية حول تضحيات خير أجناد الأرض

ماجد حبته

مصر والسعودية.. دائمًا معًا

جمال-أسعد

التدين وقضية الطفل

وائل لطفي

القاهرة - الرياض

أحمد عاشور

«رسالة الإمام».. لسان المصريين فى حياة الإمام الشافعى

صور

دوام الصائمين على قراءة القرآن في المساجد قبل الفطار

رمضان فى شوارع المحروسة

أهلى طرابلس يختتم تدريباته استعدادًا للقاء طلائع الجيش

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة جنديين إسرائيليين في عملية طعن جنوب تل أبيب

مُنفذون من باكستان: التخطيط لهجوم على موقع يهودى فى أثينا.. ما الخلفية؟

مسئولون فى مكتب نتنياهو: تأجيل إقالة وزير الجيش الإسرائيلى