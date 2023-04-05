اقتصادية قناة السويس تعرض آخر مراحل تطوير ميناء السخنة (صور)

نشرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالفيديو ما وصلت إليه أعمال تطوير ميناء السخنة التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتي بلغت نسبة التنفيذ بها 72%، وانتهاء بعض أعمال الساحات ودخول مياه البحر الأحواض الجديدة.

ويشهد ميناء العين السخنة أعمال تطوير شاملة، حيث يتم إنشاء أرصفة جديدة ومناطق لوجيستية ومساحات تداول السلع، وتعميق غاطس السفن لـ 18 مترا تقريبا، تشمل رصيف الحاويات بطول (5584) متر وساحات تداول (6.600.000) متر مربع، ورصيف البضائع العامة بطول (7369) متر وساحات تداول بمساحة (2.490.227) متر مربع، ورصيف دحرجة السيارات بطول (1060) متر وساحات تداول بمساحة (925.743) متر مربع، ورصيف البضائع الكيماوية القابلة للاشتعال بطول (1400) متر وساحات تداول بمساحة (632.445) متر مربع، بالإضافة إلى رصيف الفحم بطول (730) متر وساحات تداول بمساحة (457.974) متر مربع، ورصيف صب سائل بطول (1180) متر وساحات تداول بمساحة (430.753) متر مربع.

ميناء العين السخنة

ميناء العين السخنة

ميناء العين السخنة

ميناء العين السخنة

ميناء العين السخنة