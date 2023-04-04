الثلاثاء 04 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس قبرص لـ«القاهرة الإخبارية»: نقف بجانب مصر فى قضايا عدة.. ولدىّ أجندة شاملة

نيكوس خريستودوليدس
نيكوس خريستودوليدس

قال الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، إن مصر بادرت إلى تأسيس منتدى غاز المتوسط، الذي من يعد نقطة تقارب بيننا.

وأضاف «خريستودوليدس» خلال حواره لـ«القاهرة الإخبارية»، اليوم: «اليونان توصلت مع مصر وبمبادرة من القاهرة خلال السنوات الأخيرة ومع دول صديقة في المنطقة إلى تأسيس هذا المنتدى»، مؤكدًا أن بلاده تلعب دورًا مهمًاا لدعم العلاقات الأوروبية مع مصر.

وأكد قال الرئيس القبرصي أن بلاده تقف بجانب مصر خصوصًا في القضايا التي نعرفها جيدًا أكثر من بعض الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي.

وأضاف: «لذلك أذهب إلى مصر بأجندة شاملة حول العلاقات الثنائية ومواضيع كثيرة تهم الجانبين، كالتعاون في مجال الطاقة الذي يعد أهم مجالات التعاون بين دول شرق البحر المتوسط».

وتابع: «كان أيضًا العامل الحاسم الذي أدى إلى بدء جهود التعاون الإقليمي، والحقيقة أن منطقتنا غنية باحتياطات الطاقة التي تخلق فرصًا للتنمية الاقتصادية، وفيما يتعلق بالتعاون في مجال الطاقة بين قبرص ومصر فيتم تنفيذ ذلك على جميع المستويات، وتتويج جميع مبادرات التعاون في مجال الطاقة جاء من خلال إنشاء منتدى غاز المتوسط في مبادرة من مصر».

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