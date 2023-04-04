وفد كاف يزور بنين للتفتيش على منشآتها قبل الإعلان عن مستضيف أمم إفريقيا 2025

قام وفد من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، بزيارة إلى بنين، من أجل الوقوف، على جاهزية منشآتها وملاعبها، بعد أن تقدمت البلاد بملف مشترك مع نيجيريا لاستضافة نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2025.

وكانت بنين ونيجيريا، قد تقدما رسميًا بطلب لـ"كاف" من أجل تنظيم كأس أمم إفريقيا 2025، بعد سحب التنظيم من غينيا، في وقت سابق من العام الماضي.

وقام وفد "كاف" بزيارة ملعب شارل ديجول في العاصمة بورتونوفو، وملعب ماثيو كيريكو بمدينة كوتونو.

وكان وفد "كاف" قد قام في وقت سابق من الأسبوع الماضي، بزيارة 6 مدن في نيجيريا، من أجل التفتيش على ملاعبها.

وزار وفد "كاف"، 6 ملاعب في 6 مدن نيجيرية، وهي العاصمة أبوجا، لاجوس، كادونا، أيو، أسابا، بنين سيتي.

ويتنافس الملف المشترك لنيجيريا وبنين، مع ملفات كل من المغرب، والجزائر، وزامبيا، وذلك لاحتضان كأس أمم إفريقيا 2025، والتي سيُعلن عن هوية الفائز بها في وقت لاحق من العام الجاري.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قد قرر في الأول من أكتوبر الماضي، سحب تنظيم كأس أمم إفريقيا 2025، من غينيا، بسبب عدم قدرتها على استكمال المنشآت اللازمة لاستضافة الحدث القاري.