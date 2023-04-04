رئيس قبرص يعرب لـ«القاهرة الإخبارية» عن تطلعه للقاء الرئيس السيسى

أعرب الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليدس، عن تطلعه إلى زيارة مصر ولقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال خلال لقائه مع قناة «القاهرة الإخبارية»: «أتطلع إلى لقاء صديقي الرئيس عبدالفتاح السيسي وزيارة مصر مهمة جدا وهى الثانية لي للخارج بعد زيارتي لليونان، وهذا ليس مصادفة بل له رمزيته المهمة».

وأكد أن المباحثات ستتضمن عدة مواضيع مهمة جدا حول العلاقات الثنائية، ووصفها بالممتازة، ويسعى لدعمها أكثر وأكثر، خصوصا في مجالات الطاقة والسياحة والدفاع والأمن، كما أن الأحداث ستقودنا لمناقشة القضايا الإقليمية والدولية.