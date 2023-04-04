الثلاثاء 04 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

إصابة جنديين إسرائيليين في عملية طعن جنوب تل أبيب

عملية طعن
عملية طعن

وقعت عملية طعن، صباح اليوم، في مستوطنة «ريشون لتسيون» جنوب تل أبيب، نفذها فلسطيني، وأسفرت عن إصابة إسرائيليين اثنين.

وأفادت القناة 12 في التليفزيون الإسرائيلي، بأن المصابين  في عملية الطعن حالتهما وصفت بالمتوسطة والطفيفة.

وأطلقت القوات الإسرائيلية، النار على منفذ عملية الطعن، فيما تم اعتقال منفذ ثاني، ويتم البحث عن مشاركين أحرين في تلك العملية.

في السياق ذاته، كشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية أن المصابين في عملية الطعن هما جنود في الجيش الإسرائيلي.

إسرائيل تل أبيب عملية طعن الجيش الإسرائيلي

الأكثر قراءة

حجز سلمى الشيمى بقسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية تمهيدًا لترحيلها إلى النيابة صباحًا

ارتفاع وفيات حادث تصادم سيارتين بطريق الإسكندرية مطروح

لا يفرقنا شىء.. فنانات اجتمعن مع أزواجهن فى دراما رمضان هذا العام

غرق شاب فى مياه نهر النيل بالعياط

مصرع وإصابة 4 أشخاص في تصادم سيارتين على طريق «الإسكندرية-مطروح»

التعاملات الصباحية| أسعار الفضة اليوم الثلاثاء 4 أبريل 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

متى ستعود الجماهير؟!

منى رجب

ملحمة درامية حول تضحيات خير أجناد الأرض

ماجد حبته

مصر والسعودية.. دائمًا معًا

جمال-أسعد

التدين وقضية الطفل

وائل لطفي

القاهرة - الرياض

أحمد عاشور

«رسالة الإمام».. لسان المصريين فى حياة الإمام الشافعى

لواء.حمدى البطران

رجال أحبوا مصر.. [7]

جمال-أسعد

التدين وقضية الطفل

صور

دوام الصائمين على قراءة القرآن في المساجد قبل الفطار

رمضان فى شوارع المحروسة

أهلى طرابلس يختتم تدريباته استعدادًا للقاء طلائع الجيش

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة جنديين إسرائيليين في عملية طعن جنوب تل أبيب

مُنفذون من باكستان: التخطيط لهجوم على موقع يهودى فى أثينا.. ما الخلفية؟

مسئولون فى مكتب نتنياهو: تأجيل إقالة وزير الجيش الإسرائيلى