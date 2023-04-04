إصابة جنديين إسرائيليين في عملية طعن جنوب تل أبيب

وقعت عملية طعن، صباح اليوم، في مستوطنة «ريشون لتسيون» جنوب تل أبيب، نفذها فلسطيني، وأسفرت عن إصابة إسرائيليين اثنين.

وأفادت القناة 12 في التليفزيون الإسرائيلي، بأن المصابين في عملية الطعن حالتهما وصفت بالمتوسطة والطفيفة.

وأطلقت القوات الإسرائيلية، النار على منفذ عملية الطعن، فيما تم اعتقال منفذ ثاني، ويتم البحث عن مشاركين أحرين في تلك العملية.

في السياق ذاته، كشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية أن المصابين في عملية الطعن هما جنود في الجيش الإسرائيلي.