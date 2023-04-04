الثلاثاء 04 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

«لايف ساينس»: التعرف على ملامح أقدم بشري عثر عليه في مصر

أقدم بشري في العالم
أقدم بشري في العالم

أكدت مجلة "لايف ساينس" الأمريكية، أن التعرف على ملامح أقدم شخص عاش في العالم قبل 30 ألف عام في مصر يعكس أدلة حول التطور البشري، وتابعت أنه في عام 1980 اكتشف علماء الآثار بقايا الهيكل العظمي للرجل في نزلة خاطر، وهو موقع أثري في وادي النيل في مصر.

 - أسرار أقدم بشري عثر عليه في مصر

 كشف التحليل الأنثروبولوجي، أن الرجل كان بين 17 و 29 عامًا عندما توفي، وكان يبلغ طوله حوالي 5 أقدام و 3 بوصات (160 سم) وكان من أصل إفريقي.

أفادت المجلة، بأن الهيكل العظمي هو أقدم مثال على بقايا الإنسان العاقل الموجودة في مصر وواحد من أقدم الأمثلة في العالم، وفقًا لدراسة نُشرت في 22 مارس، ومع ذلك ، لم يُعرف عنه سوى القليل غير أنه دفن بجانب فأس حجرية.

وتابعت أنه بعد أكثر من 40 عامًا، ابتكر فريق من الباحثين البرازيليين صورة تقريبية لوجه الرجل باستخدام عشرات الصور الرقمية التي جمعوها أثناء مشاهدة بقايا هيكله العظمي، والتي تعد جزءًا من المجموعة الموجودة في المتحف المصري في القاهرة.

وقال مواكير إلياس سانتوس المؤلف الرئيسي للدراسة وكبير فريق الباحثين البرازيليين، "الهيكل العظمي به معظم العظام محفوظة، بالرغم من وجود بعض الخسائر، مثل عدم وجود الأضلاع واليدين والجزء الأوسط السفلي من الساق الأيمن والجزء السفلي من اليسار وكذلك القدمين، لكن الهيكل الرئيسي لتقريب الوجه، الجمجمة، تم الحفاظ عليه جيدًا".

- سمات الجمجمة التي برزت للباحثين هي الفك

وأضافت المجلة الأمريكية، أن إحدى سمات الجمجمة التي برزت للباحثين هي الفك، ولكن كان جزء من الجمجمة مفقودًا أيضًا، لكن الفريق قام بنسخه وعكسه باستخدام الجانب الآخر من الجمجمة واستخدم نقاط البيانات من فحوصات التصوير المقطعي المحوسب (CT) من متبرعين افتراضيين أحياء.

يأمل الباحثون في أن يساهم إلقاء نظرة على هذا الرجل القديم في مساعدة علماء الآثار على فهم أفضل لكيفية تطور البشر بمرور الوقت، وقال سانتوس "حقيقة أن هذا الفرد يبلغ من العمر أكثر من 30 ألف عام يجعله مهمًا لفهم التطور البشري عبر العصور المختلفة حتى وصل لهذا الشكل الذي نحن عليه في التاريخ المعاصر".

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