مصرع وإصابة 8 أشخاص فى تصادم سيارتين بالمنيا

لقي شخص مصرعه وأصيب 7 آخرون في تصادم سيارتين ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي بمحافظة المنيا.



تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بتصادم سيارتين ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي بمحافظة المنيا بالقرب من المدخل الصحراوي وأسفر الحادث عن وفيات ومصابين.



بانتقال قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث تبين وفاة شخص وإصابة 7 آخرين، تم نقل المصابين والجثة إلى المستشفى، وجار تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمصابين.



تحرر عن الحادث المحضر اللازم وانتقل رجال إدارة المرور لرفع الآثار وتسيير الحركة بالطريق الصحراوي الغربي بالمنيا.