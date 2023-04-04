تكليف الدكتورة رحاب قاسم مديرا لإدارة الحمام التعليمية

وافق اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على تكليف الدكتورة رحاب قاسم مسئول الجودة بإدارتي الحمام والعلمين مديرا جديدا لإدارة الحمام التعليمية.

وأوضح عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم أن تكليف الدكتورة رحاب جاء في إطار مواصلة ضخ دماء جديدة واعدة تمتلك خطة طموحة لتطوير العمل الإداري والاستفادة من خبراتها المتراكمة في ملف الجودة ونشر هذه الثقافة وتطبيقها على كافة المنشآت التعليمية في إدارة الحمام لرفع معدلات نواتج التعلم والارتقاء بالعملية التعليمية.

وأضاف أن تكليف مسئول الجودة السابق لقيادة إدارة الحمام أتي بعد عمل تقييم مستمر لبعض القيادات المرشحة، مؤكداً أن التقييم يخضع لعدة عوامل أهمها التواجد الميداني على أرض الواقع والتواصل مع المواطنين وسرعة حل المشكلات وتحسين جودة الأداء في العمل.

وأشار إلى أن التقييم مازالت مستمرا في سبيل دفع عجلة العمل وضمان انتقاء قيادات قادرة على إحداث التغيير المنشود في العملية التعليمية.