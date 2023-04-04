«الأرصاد» تكشف مواعيد ارتفاع درجات الحرارة

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد منذ أول أمس ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة بلغت ذروتها الأمس واليوم.

درجات الحرارة اليوم في مصر

وتوقعت «غانم» خلال مداخلة هاتفية على قناة النيل الفضائية للأخبار، أن تصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى اليوم ما بين 31 و23 درجة مئوية وهي تعتبر أعلى من المعدلات الطبيعية بنحو 8-9 درجات خلال فترة النهار، مشيرة إلى أن الأجواء ما بين مائلة للحرارة لحارة على أغلب أنحاء الجمهورية نهارًا.

حالة الطقس في مصر

وأضافت أن درجات الحرارة نهارا في جنوب الصعيد تصل لـ35 درجة مئوية؛ وذلك بسبب نتيجة تأثرنا بالكتل الهوائية الصحراوية الجنوبية المرتفعة في درجة حرارتها بشكل كبير، وخلال فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس تنخفض درجات الحرارة خاصة في الساعات المتأخرة ليلا والصباح الباكر، ليكون الفارق بين درجة الحرارة خلال فترة النهار والليل يتجاوز 15 درجة مئوية لتكون الأجواء باردة ليلًا.

الظواهر الجوية

وأشار عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه متوقع وجود نشاط للرياح سرعاته ما بين 30-40 كم/س، يكون مثير لبعض الرمال والأتربة خاصةً بالمناطق المكشوفة، محذره إلى من يعاني من أمراض الصدر والحساسية الصدرية ارتداء الكمامات أثناء الخروج من المنزل.

تحذير من تخفيف نوعية الملابس

واختتمت أن البلاد تشهد انخفاض طفيف ومؤقت في درجات الحرارة غدًا لتسجل القاهرة الكبرى 27 درجة مئوية؛ لتعود درجة الحرارة للارتفاع التدريجي مرة أخرى الجمعة المقبلة، وتكون ذروة الارتفاع السبت والأحد المقبلين. لتسجل العظمي على القاهرة الكبرى 32 درجة مئوية، محذرة من إمكانية الملابس خلال فترات الليل والنهار فمن الممكن تخفيف الملابس نهارا مع ارتداء الملابس الشتوية ليلا، مع تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، وتناول كميات كبيرة من المرطبات والسوائل خلال فترة السحور.