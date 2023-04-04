الثلاثاء 04 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسعار الأرز الأبيض والشعير لدى التجار الجملة اليوم الثلاثاء 4/4/2023

الارز
الارز

ارتفعت أسعار الأرز للجملة اليوم الثلاثاء 4 أبريل 2023، بالسوق المحلي، كما ارتفعت أسعار الأرز الشعير بنوعيه «عريض الحبة ورفيع الحبة»، بمقدار ما بين 400 إلى 500 جنيه بالطن، بينما سجل سعر الأرز الأبيض كسر 5%، وكسر 3%، زيادة بنحو 200 جنيه للطن.

أسعار الأرز للجملة في السوق المصري 


سجلت أسعار الأرز الشعير «عريض الحبة» زيادة اليوم بمقدار 400 جنيه للطن، ليصل إلى 19.700 جنيه، وصعدت أسعار الأرز الشعير «رفيع الحبة» ليسجل سعر الطن 19.400 جنيه، مقارنة بسعره أمس 18.900 جنيه، بمقدار زيادة 500 جنيه للطن.

كما ارتفعت أسعار الأرز الأبيض البلدي «عريض الحبة كسر 3%» بمقدار 200 جنيه؛ ليصل سعر الطن إلى 28.600 جنيه.

وزادت أسعار الأرز الأبيض البلدي «رفيع الحبة كسر 5%»، ليبلغ سعر الطن 28.000 جنيه، بدلًا من 27.800 جنيه، بارتفاع قدره 200 جنيه عن أسعاره أمس.

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سعر الأرز للمستهلك


سجل سعر الأرز خلال التعاملات 25 جنيهًا للكيلو وجاء سعر الأرز داخل التموين في المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية ومعارض أهلا رمضان 14.5 جنيه.

أسعار الأرز عالميًا

تباينت العقود الآجلة للأرز خلال بداية التداولات الصباحية في بورصة شيكاغو التجارية؛ إذ انتعش عقد مايو 2023، عند 17.130 دولارًا للقنطار، بزيادة 0.050 دولار، بنسبة 0.29%.

بينما تراجع عقد يوليو 2023، بنسبة 0.09%، ليسجل 17.330 دولارًا للقنطار.

أسعار شركة تسويق الأرز في أهلا رمضان

أرز مصري عريض وزن 1 كيلو 14.5 جنيه بدلا من 18 جنيها.
أرز مصري كامولينو عريض وزن 1 كيلو بسعر 18.5 جنيه بدلا من 22 جنيها.
أرز مصري كامولينو عريض وزن 5 كيلو بسعر 90 جنيها بدلا من 100 جنيه.

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