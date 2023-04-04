اتحاد الكرة يرد على بيراميدز بشأن استقدام حكام أجانب لنهائى الكأس

أبدى مسئولو اتحاد الكرة برئاسة جمال علام عدم ممانعة تعيين حكام أجانب لإدارة مباراة نهائى بطولة كأس مصر التى تجمع فريق بيراميدز مع النادى الأهلى.

وأكد رجال الجبلاية فى اتصالات مع نادى بيراميدز ضرورة تسديد قيمة استقدام طاقم حكام أجانب لإدارة تلك المباراة، باعتبار أن بيراميدز هو ما طلب وجود حكام أجانب، خاصة فى ظل وجود أزمة مالية داخل اتحاد الكرة وعدم قدرة خزينة الجبلاية على تحمل هذه النفقات، فضلا عن عدم وجود طلب رسمى من جانب الأهلى بتعيين حكام أجانب لهذه المباراة.

وشدد رجال الجبلاية على أن مباريات القمة فقط هى التى يمكن خلالها تعيين حكام أجانب على نفقة اتحاد الكرة، وفقا لقرارات سابقة لمجالس إدارات اتحاد الكرة المتعاقبة، بينما فى حال وجود طلب من نادى آخر بخلاف الأهلى والزمالك يتحمل صاحب الطلب قيمة تكاليف استقدام الحكام الأجانب.

وأنهى ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، الحديث عن طاقم حكام مباراة نهائي كأس مصر أمام الأهلي، حيث أكد فى بيان رسمى عن ناديه أن بيراميدز متمسك بطلبه باستقدام حكام أجانب لتلك المواجهة الحاسمة، مع استعداد النادي الكامل لتحمل تكاليف طاقم الحكام.

وحدد اتحاد الكرة التاسعة والربع من مساء ١٠ أبريل الجاري، موعدا لمباراة نهائي كأس مصر التي تجمع بيراميدز بنظيره النادي الأهلي، على استاد القاهرة الدولي.

وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن النادي خاطب اتحاد الكرة بشكل رسمي مؤكدا ضرورة وجود طاقم حكام أجنبي للنهائي لرفع الحرج والضغوط عن الحكام المصريين، ومشيرا إلى أنه إذا كانت الأمور المالية داخل اتحاد الكرة لا تسمح باستقدام حكام أجانب، فإن النادي على استعداد لتحمل تكاليف طاقم الحكام الأجنبي بالكامل، نظرا لصعوبة اللقاء و الذي يحسم لقب البطولة الأعرق في كرة القدم المصرية.