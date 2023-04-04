أسوان يواجه سموحة فى مباراة البقاء بالمنطقة الدافئة بجدول الدورى

يستضيف أسوان فريق سموحة في التاسعة والربع مساء اليوم باستاد أسوان في الأسبوع الثالث والعشرين للدوري الممتاز.

أسوان بقيادة أيمن الرمادي يحتل المركز الثاني عشر برصيد 26 نقطة من سبعة انتصارات وخمسة تعادلات و10 هزائم وسجل الفريق 21 هدفا ودخل مرماه 26 هدفا وحصل على 4 نقاط من أخر 4 مباريات بالفوز على غزل المحلة والتعادل مع فاركو والهزيمة أمام الأهلي وفيوتشر ويسعى للفوز والوصول للنقطة 29 والبقاء بعيدا عن صراع الهبوط ويفتقد أسوان جهود رافايل أياجوا بسبب الإيقاف لحصوله على ثلاثة انذارات بينما يعود عماد فتحي بعد انتهاء إيقافه.

على الجانب الأخر يحتل سموحة بقيادة أحمد سامي المركز الحادي عشر برصيد 27 نقطة من ستة انتصارات و9 تعادلات و7 هزائم وسجل 20 هدفا ودخل مرماه 22 هدفا ويسعى للعودة بالنقاط الثلاث للبقاء في منطقة الأمان.

أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة اختار 22 لاعبا في قائمة المباراة، وهم: الهاني سليمان وعمر صلاح وحسين تيمور وبركات حجاج وأحمد جمال وأحمد شوشة ومحمد مغربى وطارق علاء وصديق أوجولا ومحمد نادي ومحمد الصباحي وأحمد مصطفى ومحمد عصام ومحمود حليمو ومالك بوعيو وزياد طارق وحسين فيصل ومحمد سعيد مكرونة ومصطفى ميسى وأليا سيلا وبنجامين بواتينج وأبو بكرليادي.

وشهدت القائمة عودة النيجيري صديق أوجولا بعد غياب دام أكثر من 3 أشهر وأحمد مصطفى وحسين فيصل اللذين غابا عن مباراة الإسماعيلى الأخيرة بينما يفتقد الفريق جهود حسام حسن وأحمد عبد الحكم للإيقاف لحصول كل منهما على ثلاث انذارات بجانب البنينى دوكو دودو لعدم عودته بعد مشاركته مع منتخب بلاده وشريف رضا للإصابة.

يدير المباراة وليد عبد الرازق ويساعده عادل ماهر ومحمد غزال ومعهم محمود منصور حكما رابعا.