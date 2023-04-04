الثلاثاء 04 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تحت شعار "جيب فطارك وجمع كل حبايبك"

أطول مائدة إفطار.. سكان الشيخ زايد على موعد مع فرحة رمضان.. الاثنين المقبل

جريدة الدستور

يتميز شهر رمضان بأشكال كثيرة من مظاهر التجمعات التى تبث الفرحة والشعور بروحانيات هذا الشهر الكريم ,من مظاهر شهر رمضان انتشار موائد الإفطار فى كل ربوع مصر، بعضها يقيمها أهل الخير والبعض الأخر جمعيات مجتمع مدنى وأحزاب ومؤسسات، وفى كل عام يتسابق الجميع لإقامة أطول مائدة إفطار جماعى

 

 تحت رعاية جهاز مدينة الشيخ زايد، ومنظمات المجتمع المدنى ومشاركة اكبر الجروبات الاجتماعية مثل (يلا نغير زايد)( ومباشر من الشيخ زايد) ستقام يوم الإثنين 19رمضان سنة 1444 فى شارع الشباب بالحى 13،أطول مائدة، فقد تمت الدعوة للمشاركة فيها من خلال منصات التواصل الاجتماعى، وسجل للمشاركة بها أكثر من 3000 فرد من أبناء المدينة. 

 

وقال هانى زحلان منسق المبادرة أحد سكان مدينة الشيخ زايد إن التجمع يقوم على نظام (دش_بارتي ) كل اللي عليك تجيب فطارك وتجمع كل حبايبك وأنه يهدف إلى تجميع ابناء المدينة للتعارف فى الشهر الكريم.

 

وأضاف أن مثل هذا المبادرات التى يشترك بها أبناء المدينة تساعد على زيادة الوعى المجتمعى وتعزز من هوية المنطقة باعتبارها مدينة شابة يتعاون فيها الجميع لترتقى دائما وتصبح البيئة التى يرغب الجميع فى العمل والسكن بها، وأيضا ليتبادل أبناءها الخبرات فى المجالات المختلفة مما يخلق فرص عمل خاصة للشباب ويشعر الجميع بالتقارب الذى يولد الاحساس بالأمان لوجودهم بيئة صحية مترابطه.

 

جدير بالذكر أن المائدة ستشهد عدد من الفقرات الممتعة للكبار والأطفال من إنشاد دينى، ترفيه، ألعاب خاصة بالأطفال. 

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