ممدوح عيد ينهى جدل الحكام الأجانب لنهائى الكأس أمام الأهلى

كشف المهندس ممدوح عيد، الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، عن أن الحديث عن طاقم حكام مباراة نهائي كأس مصر أمام الأهلي، لا يحتمل كل هذا الجدل، وبيراميدز متمسك بطلبه باستقدام حكام أجانب لتلك المواجهة الحاسمة، مع استعداد النادي الكامل لتحمل تكاليف طاقم الحكام.

وحدد اتحاد الكرة التاسعة والربع من مساء 10 أبريل الجاري، موعدا لمباراة نهائي كأس مصر التي تجمع بيراميدز بنظيره النادي الأهلي، على استاد القاهرة الدولي.

وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن النادي خاطب اتحاد الكرة بشكل رسمي مؤكدا ضرورة وجود طاقم حكام أجنبي للنهائي لرفع الحرج والضغوط عن الحكام المصريين، كما أشار إلى أنه إذا كانت الأمور المالية داخل اتحاد الكرة لا تسمح باستقدام حكام أجانب، فإن النادي على استعداد لتحمل تكاليف طاقم الحكام الأجنبي بالكامل، نظرا لصعوبة اللقاء والذي يحسم لقب البطولة الأعرق في كرة القدم المصرية.

من جانبه، كشف الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، عن أن النادي طلب بشكل رسمي من إدارة اتحاد الكرة، إسناد الإدارة التحكيمية لمباراة نهائي بطولة كأس مصر لطاقم تحكيم أجنبي.

وأوضح المدير الرياضي أن نادي بيراميدز أكد في خطابه الرسمي المرسل إلى اتحاد الكرة أنه يتمسك بإسناد إدارة النهائي لطاقم حكام أجنبي، للحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص بين الناديين، والوقت ما يزال مبكرا أمام الاتحاد للتوصل إلى اتفاق واستقدام طاقم حكام يليق بنهائي أقدم بطولة مصرية، مثلما حدث في نهائي النسخة الأخيرة من كأس مصر وكذلك نهائي كأس رابطة الأندية في نسختها الأولى.

وأشار إلى أن نادي بيراميدز يبدي كامل ثقته في الحكام المصريين، ولكن مثل تلك المباريات النهائية تاخذ طابعا خاصا من التنافس ولا تحتمل أي أخطاء في ظل حسمها لبطولة غالية، كما أن اتحاد الكرة وكذلك رابطة الأندية كان لديهم الحرص الكامل خلال السنوات الماضية على تعيين حكام أجانب للمباريات النهائية والحساسة في مختلف البطولات لإبعاد الحكام المصريين عن الضغوط.