الثلاثاء 04 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

زيلينسكى: أوكرانيا بحاجة إلى مليارات الدولارات للتعافي السريع من الحرب

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن أوكرانيا بحاجة إلى مليارات الدولارات، من أجل تحقيق التعافي السريع من آثار الحرب المدمرة، التي لحقت بالبلاد، خلال الأشهر الماضية.


وأضاف زيلينسكي- وفقا لوكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية- "معظم موارد الدولة المالية يتم إنفاقها حاليا على الجيش ورواتب الموظفين، ولذا فنحن بحاجة ماسة إلى مئات المليارات من الدولارات من أجل تحقيق التعافي".


وأشار إلى أن الهجمات المتزايدة على البنية التحتية الحيوية في أوكرانيا، بما في ذلك الطرق ومحطات الكهرباء وشبكات توزيع الطاقة، تتطلب إصلاحات عاجلة.


وبحسب التقييم الأولي الذي أجراه البنك الدولي في سبتمبر 2022، قُدرت تكلفة إعادة إعمار أوكرانيا بنحو 350 مليار دولار، ومن المقرر إجراء تقييم محدث يستعرض الآثار الناجمة عن سنة كاملة من الحرب قبل اجتماعات الربيع المزمع انعقادها، في وقت لاحق من شهر أبريل الجاري.

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