باحث سياسي صيني يكشف موقف بكين من الصراع الروسي الأوكراني

أوضح نادر رونج، باحث سياسي صيني، تفاصيل اعلان الصين جاهزيتها بالتعاون مع روسيا، لتنفيذ مبادرة أمنية عالمية، وعلى ماذا تراهن بيكين، قائلاً: "إن موقف الصين تجاه أزمة أوكرانيا منذ بدايتها كان واضحاً ومستمراً".

وأضاف رونج خلال مداخلة عبر سكايب ببرنامج ملف اليوم، المذاع عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن الصين دائماً تقف موقف الحياد والسلام وتدعو الصين دائماً إلى وقف إطلاق النار، وتعارض تقديم أي أسلحة أو مساعدات عسكرية لأي طرف من أطراف النزاع، حيث ترى أنها خطوة لا تساعد على حل المشاكل، بل ستزيد من وهج صب الزيت على النار.

وأوضح أن الاتهامات الموجهة للصين، لا يوجد بها أي أدلة كافية وملموسة تدل على هذه التكهنات، ولكن الصين تعارض فرض عقوبات على روسيا، وتتعاون مع روسيا في كثير من المجالات، حيث تعتبر الصين أن هذا تعاون بين دولتين ذات السيادة المستقلة لا يقبل أي ضغوطات أو مضايقات من الطرف الثالث ، ولن تقد الصين أي أسلحة لأي طرف من أطراف النزاع.