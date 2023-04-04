عمرو دياب يروج لحفله الغنائى بالتجمع الخامس

روج النجم عمرو دياب لحفله الغنائي المقرر إقامته يوم 12 مايو المقبل داخل أحد الجامعات الشهيرة بمنطقة التجمع الخامس.

ونشر الهضبة عمرو دياب بوستر الحفل عبر خاصية ستوري بحسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام" ودعا جمهوره لشراء تذاكر الحفل.

ويفتتح الهضبة عمرو دياب بهذا الحفل سلسلة حفلاته لموسم صيف 2023، وطرحت الشركة المنظمة للحفل التذاكر للجمهور على 4 فئات وجاءت كالتالي:

أسعار تذاكر حفل عمرو دياب بالتجمع الخامس

الفئة الأولى بمبلغ 6500 جنيها للفرد الواحد لعدد 15 فردا لتصل هذة الفئة إلى 100 ألف جنيها مصريا.

الفئة الثانية بمبلغ 3000 جنيها للفرد الواحد.

الفئة الثالثة بمبلغ 1400 جنيها للفرد الواحد.

الفئة الرابعة والأخيرة بمبلغ 400 جنيها مصريا.

ومن المقرر أن يقدم الهضبة خلال الحفل العديد من أغنياته القديمة والحديثة ومنها: "يا أنا يا لأ، لو اتساب، بحبه، وياه، تملي معاك، ميدلي أغاني قديمة، قصاد عيني، راجع، زي ما أنتي، عاملة إيه دلوقتي، نور العين، العالم الله، إنت الحظ، اللي عدى، سنجل، وهتتدلع" وغيرها من الأغاني.

إعلان عمرو دياب شكرا من هنا لبكرة

طرحت إحدى شركات الاتصالات أحدث إعلاناتها بصوت النجم الكبير عمرو دياب حيث قدم أغنية "شكراً من هنا لبكرة".

الأغنية من كلمات نصرالدين ناجي، ألحان عزيز الشافعي، توزيع أسامة الهندي، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.

والأغنية تمثل رسالة شكر لكل من ساهموا في دعمنا طوال حياتنا، وهي الفكرة التي عبرت عنها الأغنية وكذلك الصورة حيث تخلل الإعلان مشاهد بين الأبناء مع آبائهم وأمهاتهم، وكذلك الأصدقاء.

وظهر في الإعلان محمد صلاح، نجم نادي ليفربول ومنتخب مصر، بمشاركة عائلته كدليل على دعمهم له في مشواره.

النجم الكبير عمرو دياب كان قد طرح منذ فترة أغنيته "بطمن عليك" والتي تصدرت قوائم الأعلى استماعا في الوطن العربي عبر تطبيق أنغامي.

وتصدرت الأغنية قوائم الأعلى استماعا في مصر، الإمارات، السعودية، قطر، البحرين، ليبيا، اليمن، فلسطين، الجزائر، المغرب، سوريا، الأردن، الكويت، سلطنة عمان، العراق.