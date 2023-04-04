«التعليم» توضح حقيقة غلق مدرسة كلية النصر بالإسكندرية

علق شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، على إعلان مدرسة كلية النصر للبنات إفلاسها.

وقال شادي زلطة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتى»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية «صدى البلد»، إن ما يتردد على كلمة إفلاس غير حقيقي، لافتاً إلى أن مدرسة كلية النصر تحت مظلة المعاهد القومية وهي المنوطة بحل أية أزمات مالية.

وأشار إلى أنه كان هناك قصور في الإدارة المالية للمدرسة وتم فتح تحقيق من قبل الوزارة وسيتم الإعلان عن نتائج التحقيق فور الانتهاء منه.

وأوضح أنه كان هناك بعض المخالفات التي تم رصدها وتم فتح تحقيق في هذا الأمر، مؤكدًا أن المدرسة تمارس عملها ولن يتم إغلاقها، كما أن وزارة التربية والتعليم تفتح التحقيق في مخالفات مجلس إدارة مدرسة كلية النصر، معقبًا: "هناك التزام كامل في المدرسة وهناك عجز في الموازنة وسيتم تحديده والتعامل معه والمدرسة منتظمة في عملها ولن يتم إغلاقها".

وأكد شادي زلطة أنه لا صحة في إفلاس مدرسة كلية النصر ولكن هناك قصور مالي وعجز في موازنة المدرسة.