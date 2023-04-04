انطلاق مباراة «تذكرتى» و«بى إنتراكت» فى دورة المتحدة الرمضانية

انطلقت، منذ قليل، بملعب مركز شباب الجزيرة، مباراة فريقي «تذكرتي» و«بي إنتراكت»، ضمن مباريات اليوم الثاني للدورة الرمضانية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وانتهت المباراة الأولى من مباريات اليوم بفوز «سينرجي» على فريق «أون سبورت إف إم»، فيما فاز فريق «دي إم سي» على «برزنتيشن» بركلات الترجيح.

وكانت قد انطلقت أولى مباريات اليوم الثاني من منافسات الدورة الرمضانية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بـ4 مواجهات، الأولى بين «سينرجي أدفرتايسنج» و«أون سبورت إف إم» وفريق «قناة dmc» مع شركة «برزنتيشن»، ويلاقي «تذكرتي» و«بي إنتراكت»، وتختتم المواجهات بالمباراة التي ستجمع بين «أون تي في» و«إكسلانت».

يذكر أن انتهت مباريات، أمس، ضمن منافسات الدورة الرمضانية بفوز فريق «قناة القاهرة الإخبارية» على «إكسترا نيوز» بهدفين لهدف، وحقق فريق «استادات» فوزا على «سينرجي» بنتيجة 4-1.