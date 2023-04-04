محلل سياسى أمريكى: من المتوقع حدوث مشاكل على خلفية جلسة محاكمة ترامب

علق الدكتور ماك شرقاوي، المحلل السياسي الأمريكي، على محاكمة ترامب، قائلًا: "أتوقع أن المحكمة سترفض دخول كاميرات تصوير جلسة محاكمة ترامب الثلاثاء".

وأضاف شرقاوي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عير فضائية «صدى البلد»، الذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، أنه من المحتمل حدوث مشاكل على خلفية جلسة محاكمة ترامب بسبب أنصاره المتعصبين.

وأوضح أن الشعب الأمريكي ينظر إلى ما يحدث لترامب على أنه اضطهاد سياسي، لافتًا إلى أنه يحق لترامب الترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية حتى في حالة إدانته جنائيًا.

وأكد أن الديقراطية الأمريكية على المحك بسبب محاكمة ترامب.

تفاصيل القضية

جدير بالذكر أن القضية حتى الآن تتضمن 30 اتهام موجه للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب تشمل تهرب ضريبي وتزوير ومحاولة تغيير الرأي العام وغيرهم، بحسب عفيفي.

تم الموافقة على توجيه هذه التهم من جانب هيئة كاملة من القانونيون على توجيه كافة التهم للرئيس السابق.

من المفترض أن يسلم ترامب نفسه للمحكمة صباح الثلاثاء، لكنه لن يوضع بيده الأصفاد "كلابشات"، لأنه يعد متهم حتى الآن، لم تثبت إدانته.