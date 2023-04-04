الثلاثاء 04 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محلل سياسى أمريكى: من المتوقع حدوث مشاكل على خلفية جلسة محاكمة ترامب

ترامب
ترامب

علق الدكتور ماك شرقاوي، المحلل السياسي الأمريكي، على محاكمة ترامب، قائلًا: "أتوقع أن المحكمة سترفض دخول كاميرات تصوير جلسة محاكمة ترامب الثلاثاء". 

 

وأضاف شرقاوي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عير فضائية «صدى البلد»، الذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، أنه من المحتمل حدوث مشاكل على خلفية جلسة محاكمة ترامب بسبب أنصاره المتعصبين.

 

وأوضح أن الشعب الأمريكي ينظر إلى ما يحدث لترامب على أنه اضطهاد سياسي، لافتًا إلى أنه يحق لترامب الترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية حتى في حالة إدانته جنائيًا. 

 

وأكد أن الديقراطية الأمريكية على المحك بسبب محاكمة ترامب.

 

تفاصيل القضية

جدير بالذكر أن القضية حتى الآن تتضمن 30 اتهام موجه للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب تشمل تهرب ضريبي وتزوير ومحاولة تغيير الرأي العام وغيرهم، بحسب عفيفي.

 

تم الموافقة على توجيه هذه التهم من جانب هيئة كاملة من القانونيون على توجيه كافة التهم للرئيس السابق.

 

من المفترض أن يسلم ترامب نفسه للمحكمة صباح الثلاثاء، لكنه لن يوضع بيده الأصفاد "كلابشات"، لأنه يعد متهم حتى الآن، لم تثبت إدانته.

الأكثر قراءة

بنكا «الأهلى» و«مصر» يطرحان شهادتى ادخار بعائد 19% ثابت و22% متناقص لـ3 سنوات

حجز سلمى الشيمى بقسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية تمهيدًا لترحيلها إلى النيابة صباحًا

لا يفرقنا شىء.. فنانات اجتمعن مع أزواجهن فى دراما رمضان هذا العام

«قصة الغناء للسماء» و«الحرملك».. أبرز الفعاليات الثقافية والفنية بمركز الإبداع وقبة الغورى اليوم

دعاء اليوم الثالث عشر 4-4-2023 من شهر رمضان

السعودية تسلم هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور لعدد من الدول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

ملحمة درامية حول تضحيات خير أجناد الأرض

ماجد حبته

مصر والسعودية.. دائمًا معًا

جمال-أسعد

التدين وقضية الطفل

وائل لطفي

القاهرة - الرياض

أحمد عاشور

«رسالة الإمام».. لسان المصريين فى حياة الإمام الشافعى

لواء.حمدى البطران

رجال أحبوا مصر.. [7]

جمال-أسعد

التدين وقضية الطفل

محمد المعتصم

علاقة مشروعة

صور

دوام الصائمين على قراءة القرآن في المساجد قبل الفطار

رمضان فى شوارع المحروسة

أهلى طرابلس يختتم تدريباته استعدادًا للقاء طلائع الجيش

محطة تل أبيب

المزيد

مُنفذون من باكستان: التخطيط لهجوم على موقع يهودى فى أثينا.. ما الخلفية؟

مسئولون فى مكتب نتنياهو: تأجيل إقالة وزير الجيش الإسرائيلى

الجيش اللبنانى يكشف تفاصيل اختراق طائرات إسرائيلية أجواء شمال بيروت