الثلاثاء 04 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

وزيرة الثقافة ونظيرها الصينى يشهدان حفلا بمنطقة الأهرامات

صورة من الفعالية
صورة من الفعالية

شهدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزير الثقافة المصرية، والسيد هو هيبينج، وزير الثقافة والسياحة الصيني، الحفلة القومية الصينية المصرية للموسيقى، التى أُقيمت بمنطقة "الصوت والضوء" بالأهرامات، مساء أمس ضمن الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوزير الصيني لمصر.

 

أشادت الكيلاني، بالعرض الذي نقل جزءًا أصيلًا من الثقافة والموسيقى الصينية، مشيرةً إلى مدى التقارب والتشابه الكبير بين الآلات التى تستخدمها الفرقة الصينية، وبين مثيلتها التى تستخدمها فرق الموسيقى العربية والشرقية في مصر والوطن العربي، كما أشادت باختيار منطقة "الصوت والضوء" لإقامة الحفل، والذي يُبرز جزءًا عظيما من مكونات الحضارة المصرية العريقة.

 

وعزفت الأوركسترا الصينية القومية التقليدية، عددًا من الألحان المصرية والصينية، منها: حبيبي يا نور العين، وموسيقى الحجرة احتفالًا بقدوم الربيع، إلى جانب عدد من الألحان من الفلكلور الشعبي الصيني، واختتم العرض بمبارزة فنية بين العازفين على الآلات الصينية وشبيهتها من الآلات الشرقية.

حفل الأهرامات
حفل الأهرامات
وزيرة الثقافة ونظيرها الصينى يشهدان حفلا بمنطقة الأهرامات
وزيرة الثقافة ونظيرها الصينى يشهدان حفلا بمنطقة الأهرامات
حفل الأهرامات
حفل الأهرامات
وزير الثقافة الصينية المصرية الصوت والضوء الأهرامات

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