«قصة الغناء للسماء» و«الحرملك».. أبرز الفعاليات الثقافية والفنية بمركز الإبداع وقبة الغورى اليوم

ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور هانى أبو الحسن، احتفالًا بشهر رمضان الكريم في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء 4 أبريل (13 رمضان) عددًا من الفعاليات الثقافية والفنية بمراكز الإبداع المختلفة التابعة له فى إطار البرنامج الثقافي والفني الذي يقيمه.

وفى الثامنة والنصف يستضيف مركز الإبداع الفنى اللقاء الثانى عشر من سلسلة "أرواح فى المدينة"، والذى يقام بالتعاون بين مشروع "القاهرة عنوانى" و"بيت المعمار المصرى" التابع لقطاع الصندوق، حيث يواصل التميمى عبر سلسلة "أرواح فى المدينة" اكتشاف تاريخ الإنشاد الدينى، حين انشدت القاهرة بأصوات لم يعرف تاريخ الغناء للسماء أروع منها، وارتبطت بها ليالي رمضان في مدينة القاهرة مثل: الشيخ سلامة حجازى، الشيخ درويش الحريرى، والشيوخ : ابراهيم الفران، على محمود، محمد الفيومى، طه الفشنى، سيد النقشبندى ، نصر الدين طوبار، محمد الهلباوى ومن بعده ابنه على والشيخ ياسين التهامى وغيرهم، والمبتهلات المصريات اللاتي رفعن شأن الإنشاد الدينى عاليًا قبل 90 سنة مرورًا بام كلثوم وحتى ياسمين الخيام، بمشاركة، وحضور الفنان والمنشد على الهلباوى.

بقبة الغورى تقدم فرقة الحرملك برنامجا متنوعا يتضمن: "رمضان فى مصر حاجة تانية "، "ميدلى عدوية"، "الوارثين"، "ياللى تاعبنا سنين فى هواك"، و"القاهرة ونيللها".

وأنشأت الفرقة فى اكتوبر 2017 وتقدم الفرقة أعمال الموسيقى العربية القديمة والحديثة بقيادة دكتورة مروة عمرو عبد المنعم ومجموعة من العازفات والمطربات.

كما تستقبل قبة الغورى فرقة "راديو راى" بقيادة دكتور أحمد عبد الرحمن هى فرقة موسيقية غنائية يمثلها مجموعة من الشباب المتأثر بالطابع الغجرى للموسيقى العربية ممثلة فى أغانى الراى الناطقة بلسان دول شمال غرب أفريقيا.

يتضمن برنامج الحفل تقديم عددًا من أغانى الرى منها: "عيشة"، "سى لا فى"، "روحى وهران"، "دانا دانا"، "ديدى ديدى"، "عبد القادر".

وببيت السيحمى: تقدم فرقة "قصر الغورى" للموسيقى العربية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من أغانى الزمن الجميل منها: "أسماء الله الحسنى"، "ست الحبايب"، "يا حلو ناديلى"، "من بحرى وبنحوه"، "يا ليلة ما جانى الغالى"، "نسم علينا الهوى"، "يا حبيبتى يا مصر"، "المسحراتى"، أداء الفنانين: ناهد حمدى، محمد عبد الله، منال ضيف، محمود حسانين، زينب عادل، صفاء وهيب، بسيونى عمارة.

وفى"بيت العيني" تستمر الورش الفنية والتشكيلية والتى تعبر عن مظاهر الاحتفال برمضان زمان ورمضان حول العالم.