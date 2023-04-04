الثلاثاء 04 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

فوز دى إم سى على برزنتيشن فى دورة المتحدة الرمضانية (فيديو)

الدورة الرمضانية
الدورة الرمضانية للشركة المتحدة

انتهت ثاني مباريات الدورة الرمضانية للشركة المتحدة للخدمات الاعلامية بين فريقي دي إم سي وبرزنتيشن، والتي انطلقت مساء اليوم في ثاني أيامها على ملاعب مركز شباب الجزيرة. 

وحسمت ركلات الترجيح فوز دي إم سي على برزنتيشن وسط احتفالات صاخبة من الجماهير الحاضرة للمباراة.

وانطلقت أولى مباريات اليوم الثاني من منافسات الدورة الرمضانية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث تُقام 4 مواجهات، الأولى تجمع بين سينرجي أدفرتايسنج وأون سبورت إف إم، وفريق قناة dmc مع شركة بريزنتيشن، وتذكرتي وبي إنترأكتف، وتختتم مواجهات اليوم في المباراة التي ستجمع بين أون تي في وإكسلانت.

وانتهت مباريات أمس ضمن منافسات الدورة الرمضانية بفوز فريق قناة القاهرة الإخبارية على إكسترا نيوز بهدفين لهدف، وفاز فريق ستادات على سينرجي 4-1، وتعادل فريق قناة سي بي سي سفرة مع قناة إكسترا لايف، لكنه فاز بركلات الترجيح.

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