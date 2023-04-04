الثلاثاء 04 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد موسى عن قضية ترامب: أغرب محاكمة فى تاريخ أمريكا

أحمد موسى
أحمد موسى

علق الإعلامي أحمد موسى على محاكمة  الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قائلًا: "أغرب محاكمة في التاريخ، ترامب حديث العالم".

 

وأضاف الإعلامي أحمد موسى خلال تقديمه برنامج “على مسؤوليتي”، المذاع عبر فضائية صدى البلد، أن الإدارة الأمريكية كانت تريد محاسبة ترامب سياسياً، ولم تتمكن من ذلك، معقبًا: "قالك نشوف قضية من القضايا اللي بقالها 6 أو 7 سنين، ونفتحها دلوقتي في هذا التوقيت حتى لا يكون فيه تعاطف معه".

 

وأوضح أن المحاكمة جنائية، حيث أن ترامب شاهد ممثلة أفلام إباحية، وأعطاها أموال، ومن هنا كانت محاسبة ترامب، لافتا إلى أن المدعي العام في نيويورك فتح تحقيقات الأسبوع الماضي، وجمع مجموعة من الشهود الذين قسموا القضية إلى جزئين؛ جنائي وسياسي. 

 

وأشار إلى أن ترامب، سيمثل اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 2.5بتوقيت نيويورك، أمام المحكمة وأمام المدعي العام، لافتاً إلى أن المدعي العام مثل النيابة حتى يواجهه ببعض الاتهامات.

 

وأوضح أن هناك مخاوف من أنصار ترامب واحتمالية حدوث شغب، حيث يوجد تهديدات باحتمالية حدوث شغب، لافتاً إلى أن الاتهامات الموجهة لترامب تتراوح مابين 10 إلى 35 اتهاما.

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