الثلاثاء 04 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

سينرجى يفوز على «ON fm» بهدف نظيف فى دورة المتحدة الرمضانية

دورة المتحدة الرمضانية
دورة المتحدة الرمضانية

انتهت مباراة فريقي ON fm وسينرجي، بفوز الأخير بهدف نظيف أحرزه اللاعب أحمد وجيه، ضمن منافسات الدورة الرمضانية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التي تقام بمركز شباب الجزيرة.

received_5989458811161466

وكانت أولى مباريات اليوم الثاني من منافسات الدورة الرمضانية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، انطلقت منذ قليل حيث تُقام 4 مواجهات، الأولى ستجمع بين سينرجي أدفرتايسنج وأون سبورت إف إم وفريق قناة dmc مع شركة بريزنتيشن وتذكرتي وبي إنترأكتف، وتختتم مواجهات اليوم في المباراة بين أون تي في وإكسلانت.

received_235433299041243

وانتهت مباريات، أمس، ضمن منافسات الدورة الرمضانية بفوز فريق قناة القاهرة الإخبارية على إكسترا نيوز بهدفين لهدف، وفاز فريق استادات على سينرجي 4-1، وتعادل فريق قناة سي بي سي سفرة مع قناة إكسترا لايف، لكنه فاز بركلات الترجيح.

received_232778465943130
received_192118536620735

https://youtube.com/shorts/ZQIBDdvQShs

الأكثر قراءة

بنكا «الأهلى» و«مصر» يطرحان شهادتى ادخار بعائد 19% ثابت و22% متناقص لـ3 سنوات

حجز سلمى الشيمى بقسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية تمهيدًا لترحيلها إلى النيابة صباحًا

بائعة خضار ترفض 10 آلاف جنيه هدية.. والليثى: «اجبرى بخاطرى»

لا يفرقنا شىء.. فنانات اجتمعن مع أزواجهن فى دراما رمضان هذا العام

انطلاق مباراة «تذكرتى» و«بى إنتراكت» فى دورة المتحدة الرمضانية

«سوق الكانتو» الحلقة 12.. موقف كوميدى بين مى عزالدين وندى موسى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

ملحمة درامية حول تضحيات خير أجناد الأرض

ماجد حبته

مصر والسعودية.. دائمًا معًا

جمال-أسعد

التدين وقضية الطفل

وائل لطفي

القاهرة - الرياض

أحمد عاشور

«رسالة الإمام».. لسان المصريين فى حياة الإمام الشافعى

لواء.حمدى البطران

رجال أحبوا مصر.. [7]

جمال-أسعد

التدين وقضية الطفل

محمد المعتصم

علاقة مشروعة

صور

دوام الصائمين على قراءة القرآن في المساجد قبل الفطار

رمضان فى شوارع المحروسة

أهلى طرابلس يختتم تدريباته استعدادًا للقاء طلائع الجيش

محطة تل أبيب

المزيد

مُنفذون من باكستان: التخطيط لهجوم على موقع يهودى فى أثينا.. ما الخلفية؟

مسئولون فى مكتب نتنياهو: تأجيل إقالة وزير الجيش الإسرائيلى

الجيش اللبنانى يكشف تفاصيل اختراق طائرات إسرائيلية أجواء شمال بيروت