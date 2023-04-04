سينرجى يفوز على «ON fm» بهدف نظيف فى دورة المتحدة الرمضانية

انتهت مباراة فريقي ON fm وسينرجي، بفوز الأخير بهدف نظيف أحرزه اللاعب أحمد وجيه، ضمن منافسات الدورة الرمضانية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التي تقام بمركز شباب الجزيرة.

وكانت أولى مباريات اليوم الثاني من منافسات الدورة الرمضانية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، انطلقت منذ قليل حيث تُقام 4 مواجهات، الأولى ستجمع بين سينرجي أدفرتايسنج وأون سبورت إف إم وفريق قناة dmc مع شركة بريزنتيشن وتذكرتي وبي إنترأكتف، وتختتم مواجهات اليوم في المباراة بين أون تي في وإكسلانت.

وانتهت مباريات، أمس، ضمن منافسات الدورة الرمضانية بفوز فريق قناة القاهرة الإخبارية على إكسترا نيوز بهدفين لهدف، وفاز فريق استادات على سينرجي 4-1، وتعادل فريق قناة سي بي سي سفرة مع قناة إكسترا لايف، لكنه فاز بركلات الترجيح.

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