الثلاثاء 04 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ما بين الفرص والمخاطر.. كيف تدير الصين أزمة الحرب فى أوكرانيا؟

الحرب في أوكرانيا
الحرب في أوكرانيا

قال الدكتور أسامة السعيد، الكاتب الصحفي، إن بكين حتى هذه اللحظة تتعامل مع الأزمة الروسية الأوكرانية بتحفظ شديد، لافتًا إلى أنها لا تدعم الغرب، ولا تدعم روسيا بشكل مطلق. 

وأضاف "السعيد"، خلال مداخلة عبر "سكايب" ببرنامج ملف اليوم، المذاع عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن الصين تحفظت في مواقفها خلال العام الماضي، حيث تعاملت مع الموقف من خلال إمساك العصا من المنتصف، لافتًا إلى أنها تعاملت مع التدخل الروسي في أوكرانيا على أنه مساس بسيادة دولة مستقلة وهي أوكرانيا، لكنها لم تدين التدخل العسكري الروسي. 

وأوضح "السعيد"، أن الصين تعاملت مع العقوبات الغربية بالرفض، حيث قدمت دعمًا اقتصاديًا لموسكو، ساعد الاقتصاد الروسي على مواجهة مخاطر الانهيار حتى هذه اللحظة، كما قدمت دعمًا سياسيًا واضحًا لمواقف روسيا، لكنها في الوقت نفسه تحدثت عن أهمية وقف إطلاق النار والعودة إلى طاولة التفاوض، وقدمت مبادرة عن السلام.

وأكد أن بكين تحاول أن تدير هذه الأزمة بحسابات الفرص والمخاطر، لافتًا إلى أنها تجد في هذا الصراع مخاطر حقيقية تحدق بالسياسة الصينية والدور الصيني المتصاعد.

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