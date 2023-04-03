الثلاثاء 04 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حريق فى 4 منازل وإصابة مواطنين وحالة وفاة بسبب مشاجرة بين عائلتين بالفيوم

جانب من الحريق
جانب من الحريق

نشبت مشاجرة بين عائلتين بقرية النوارة التابعة لمركز إطسا بمحافظة الفيوم، بالأسلحة النارية، منذ قليل، تسببت في اندلاع حريق وإصابة مواطنين بإصابات مختلفة بأنحاء الجسم وحالة وفاة.

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تعود أحداث الواقعة إلى تلقي مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بقرية الزاوية التابعة لمركز إطسا، ووجود مصابين وحالة وفاة.

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انتقل، على الفور، لقرية النوارة قوات الأمن والشرطة وضباط المباحث بمركز شرطة إطسا، وبالفحص والمعاينة تبين أن نشوب الحريق في 4 منازل، نتيجة مشاجرة بالأعيرة النارية بين عائلتين، مما أسفر عن إصابة مواطنين بإصابات مختلفة بأنحاء الجسم، وحالة وفاة، جرى نقلهم إلى مستشفى إطسا المركزي، لتلقي العلاج اللازم وعمل الإسعافات الأولية، وقامت قوات الحماية المدنية بالسيطرة على الحريق.

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وتبين أن أسماء المصابين هم" شبل ب - 25 سنة"، و"محمد ع - 6 سنوات، ووفاة سيدة تُدعى “أمل م- 50 سنة”، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

حريق ب4منازل واصابة مواطنين تفاصيل نشوب مشاجرة عائلتين بالفيوم

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