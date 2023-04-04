الحلقة 13 من «سره الباتع».. المؤرخ الفرنسي كيلمونت: صافية في اختبار صعب

تحدث خلال أحداث الحلقة 13 من مسلسل سره الباتع المؤرخ الفرنسي كليمونت يلعب دوره الفنان حسين فهمي أنه يدون في مذكراته عن صافية تجسد دورها الفنانة حنان مطاوع ابنة شيخ البلد يجسد دوره الفنان خالد الصاوي، خاصة بعد زيارتها لمقر الفرنسيين في قرية شطانوف ومهاجمة الجنرال بيلو والحديث معه عن حامد يجسد دوره أحمد صلاح السعدني ووالدها وتهديدها له بالموت إذا لم يتركهم وشأنهم.

وقال المؤرخ الفرنسي: إن صافية تتمتع بقوة كبيرة فهي موضوعة في اختبار صعب جدا لا يستطيع أحد تحمله إذ تقرر التضحية إما بوالدها شيخ القرية أو بحبيبها حامد والذي يعد رمز المقاومة الشعبية.

تردد القناة الناقلة لمسلسل سره الباتع



ويعرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة on drama وكذلك قناة on وترددها كالتالي:

التردد 11861

معدل الترميز 27500

كما يعرض مسلسل سره الباتع أيضا عبر شاشة قناة الحياة وترددها كالتالى ...

التردد الجديد 12206.

- الاستقطاب عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

مواعيد عرض مسلسل سره الباتع



ويعرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة on drama فى تمام الساعة السادسة والربع أما شاشة قناة on فيعرض فى تمام الساعة السابعة والنصف مساء وعلى قناة الحياة فى تمام الساعة الثانية عشر صباحا .