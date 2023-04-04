الثلاثاء 04 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الحلقة 13 من «سره الباتع».. المؤرخ الفرنسي كيلمونت: صافية في اختبار صعب

سره الباتع
سره الباتع

تحدث خلال أحداث الحلقة 13 من مسلسل سره الباتع المؤرخ الفرنسي كليمونت يلعب دوره الفنان حسين فهمي أنه يدون في مذكراته عن صافية تجسد دورها الفنانة حنان مطاوع ابنة شيخ البلد يجسد دوره الفنان خالد الصاوي، خاصة بعد زيارتها لمقر الفرنسيين في قرية شطانوف ومهاجمة الجنرال بيلو والحديث معه عن حامد يجسد دوره أحمد صلاح السعدني ووالدها وتهديدها له بالموت إذا لم يتركهم وشأنهم.

وقال المؤرخ الفرنسي: إن صافية تتمتع بقوة كبيرة فهي موضوعة في اختبار صعب جدا لا يستطيع أحد تحمله إذ تقرر التضحية إما بوالدها شيخ القرية أو بحبيبها حامد والذي يعد رمز المقاومة الشعبية.

تردد القناة الناقلة لمسلسل سره الباتع


ويعرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة on drama وكذلك قناة on  وترددها كالتالي:

التردد 11861

معدل الترميز 27500

كما يعرض مسلسل سره الباتع أيضا عبر شاشة قناة الحياة وترددها كالتالى ...

التردد الجديد 12206.

- الاستقطاب عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

 

مواعيد عرض مسلسل سره الباتع 


ويعرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة on drama فى تمام الساعة السادسة والربع أما شاشة قناة on فيعرض فى تمام الساعة السابعة والنصف مساء وعلى قناة الحياة فى تمام الساعة الثانية عشر صباحا .

أبطال مسلسل “سره الباتع” الحلقة 13 من مسلسل سره الباتع الحلقة الـ 13 من مسلسل سره الباتع تردد القناة الناقلة لمسلسل سره الباتع مسلسل سره الباتع رمضان 2023 مسلسل سره الباتع

مواد متعلقة

«سره الباتع» الحلقة الـ13.. صافية تشكو اشتياقها لحامد إلى شباب القرية

متطوع بجمعيات التحالف الوطني: نشعر بالمسئولية بعد خدمة أهالينا المحتاجين في القرى النائية

مسلسل سره الباتع الحلقة 12.. حسين فهمي يتهم القائد الفرنسي بسفك دماء الفلاحين

مسلسل سره الباتع الحلقة 12.. أحمد فهمى يمنع الإخوان من هدم ضريح السلطان حامد

«سره الباتع» الحلقة 12.. الإخوان تحاول هدم مقام السلطان حامد وأهل القرية يرفضون

متطوعة في تجهيز الطعام للفقراء بجمعيات التحالف الوطني للعمل الأهلي

سره الباتع الحلقة 12.. حامد يسلم نفسه للفرنسيين والجيش يقاوم الإرهابيين في سيناء

تعرف على مواعيد عرض مسلسل سره الباتع الحلقة 12

الأكثر قراءة

بنكا «الأهلى» و«مصر» يطرحان شهادتى ادخار بعائد 19% ثابت و22% متناقص لـ3 سنوات

حجز سلمى الشيمى بقسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية تمهيدًا لترحيلها إلى النيابة صباحًا

بائعة خضار ترفض 10 آلاف جنيه هدية.. والليثى: «اجبرى بخاطرى»

لا يفرقنا شىء.. فنانات اجتمعن مع أزواجهن فى دراما رمضان هذا العام

انطلاق مباراة «تذكرتى» و«بى إنتراكت» فى دورة المتحدة الرمضانية

«سوق الكانتو» الحلقة 12.. موقف كوميدى بين مى عزالدين وندى موسى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

ملحمة درامية حول تضحيات خير أجناد الأرض

ماجد حبته

مصر والسعودية.. دائمًا معًا

جمال-أسعد

التدين وقضية الطفل

وائل لطفي

القاهرة - الرياض

أحمد عاشور

«رسالة الإمام».. لسان المصريين فى حياة الإمام الشافعى

لواء.حمدى البطران

رجال أحبوا مصر.. [7]

جمال-أسعد

التدين وقضية الطفل

محمد المعتصم

علاقة مشروعة

صور

دوام الصائمين على قراءة القرآن في المساجد قبل الفطار

رمضان فى شوارع المحروسة

أهلى طرابلس يختتم تدريباته استعدادًا للقاء طلائع الجيش

محطة تل أبيب

المزيد

مُنفذون من باكستان: التخطيط لهجوم على موقع يهودى فى أثينا.. ما الخلفية؟

مسئولون فى مكتب نتنياهو: تأجيل إقالة وزير الجيش الإسرائيلى

الجيش اللبنانى يكشف تفاصيل اختراق طائرات إسرائيلية أجواء شمال بيروت