تحالف صينى روسى يُهدد النفوذ الأمريكى.. هل حقق بوتين صفقة القرن؟

كشف الدكتور حسين قبائلي، الأكاديمي والباحث السياسي، حقيقة إبرام صفقة بين الرئيس الصيني والرئيس الروسي، قائلا: "لا أعتقد أن هناك صفقة، لكن الخطاب الذي صدر من وزارة الدفاع الصينية هو جواب للتحالفات التي تشهدها الحدود الصينية".

وأضاف "قبائلي"، خلال مداخلة عبر سكايب ببرنامج ملف اليوم، المذاع عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أنه ماذا يمنع بأن يكون هناك تحالف روسي صيني، لكن هذا التحالف جاء في بيان الدفاع الصينية، أن هذا التحالف والذي يمثل تعاون عسكري بين البلدين في حال حدوث اعتداء، لكنه ليس حلف لشن هجمات أو تهديد لطرف ثالث، مؤكدًا أن البيان كان واضحًا، حيث قال البيان أن هذا التحالف والممثل في التعاون الغسكري ليس موجه ضد دولة ثالثة، عكس التحالفات التي رأيناها.

وأشار إلى أن روسيا الآن أصبحت شبه محاصرة، كما هو الحال بالنسبة للصين، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية التي هي بعيدة كل البعد عن الصين وعن أوكرانيا والحدود الروسية ، تدفع بمليارات الدولارات والأسلحة المتطورة لإزعاج روسيا وتهديد أمنها القومي، مؤكدًا أن هذا الا يزعج الدول الغربية التي تعمل دائماً بازدواجية المعايير.