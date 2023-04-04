فى أول مباراة بعد رحيل كونتى.. توتنهام يتعادل مع إيفرتون فى البريميرليج

تعادل توتنهام هوتسبير مع مضيفه إيفرتون بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما على ملعب “جوديسون بارك”، مساء الإثنين، في ختام الجولة الـتاسعة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي.

فريق إيفرتون أكمل المباراة منقوص العدد منذ الدقيقة 58، بعد تحصل لاعبه الفرنسي عبدالله دوكوريه على البطاقة الحمراء.

النقص العددي استغله فريق توتنهام، حيث استطاع هاري كين تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 68 من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 88، أشهر الحكم البطاقة الحمراء مباشرة في وجه لوكاس مورا لاعب توتنهام.

وفي الدقيقة 90، سجل مايكل كين هدف التعادل لـ إيفرتون بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد فريق توتنهام إلى 50 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ورصيد إيفرتون لـ27 نقطة في المركز الخامس عشر.

وكان نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، قد أعلن الأحد، إقالة الإيطالي أنطونيو كونتي من تدريب الفريق.

وكتب كونتي عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة: "كرة القدم هي شغف، أود أن أشكر بعمق كل من في توتنهام الذين قدروا وشاركوني شغفي وطريقتي القوية في تجربة كرة القدم كمدرب".

وأضاف: "لدي تفكير خاص للمشجعين الذين كانوا دائمًا يدعمون ويقدرون، سيكون شيئًا لا يُنسى سماعهم يهتفون باسمي. انتهت رحلتنا معًا، أتمنى لكم التوفيق في المستقبل".

وتولى كونتي تدريب فريق توتنهام في نوفمبر لعام 2021، حيث قاد الفريق في 76 مباراة، محققًا 41 انتصارًا، و12 تعادلًا، فيما خسر الفريق في 23 مباراة.