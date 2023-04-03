الثلاثاء 04 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الحلقة 13 من «سره الباتع».. صافية تذهب لمقر الحملة الفرنسية لتهديدهم

سره الباتع
سره الباتع

أبرزت أحداث الحلقة 13 من مسلسل سر الباتع روح المقاومة الوطنية في الشعب المصري ضد المستعمرين منذ الحملة الفرنسية.

وتضمنت أحداث الحلقة دخول صافية تجسد دورها الفنانة حنان مطاوع في حالة انهيار عصبي لأنها أجبرت على اختبار صعب جدا، بين والدها شيخ البلد يجسده الفنان خالد الصاوي وبين حبيبها حامد يجسد دوره الفنان أحمد صلاح السعدني.

وتقرر صافية أن تذهب إلى مقر الحملة الفرنسية لتتحدث مع الجنرال بيلو وتخبره أن حامد قد رحل من القرية وتركها وأنه لو أعدم شيخ البلد لن يخرج من هذه القرية حي وسينتقم منه الأهالي، ليرد عليها الجنرال الفرنسي بعصبية شديدة وبعدها يتركها تقابل والدها شيخ البلد في محبسه لتجلس معه بعض الوقت.

 

تردد القناة الناقلة لمسلسل سره الباتع


ويتم عرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة on drama وكذلك قناة on وترددها كالتالي:

التردد 11861

معدل الترميز 27500

كما يعرض مسلسل سره الباتع أيضا عبر شاشة قناة الحياة وترددها كالتالى ...

التردد الجديد 12206.

- الاستقطاب عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

 

مواعيد عرض مسلسل سره الباتع 

ويعرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة on drama ك فى تمام الساعة السادسة والربع أما شاشة قناة on فيعرض فى تمام الساعة السابعة والنصف مساء وعلى قناة الحياة فى تمام الساعة الثانية عشر صباحا.

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