مسلسل سره الباتع الحلقة 13.. صافية تختار بين التضحية بأبيها أو بحبيبها

تعود أحداث الحلقة 13 من مسلسل سره الباتع إلى حقبة مقاومة الشعب المصري وتحديدا أهالي قرية شطانوف، والتفاهم حول شخصية المناضل الشعبي حامد، يجسد دوره الفنان أحمد صلاح السعدني.

مسلسل سره الباتع الحلقة 13

تدخل صافية والتي تلعب دورها الفنانة حنان مطاوع في حالة من الانهيار العصبي لأن الفرنسيين قبضوا على والدها شيخ القرية يجسد دوره الفنان خالد الصاوي ووضعوا قرار حريته أو إعدامه رهن لتسليم حامد لنفسه، إذ يحاول الفرنسيين دحض حركة المقاومة الشعبية لأهالي القرية والتي يمثلها حامد.

فتشكو صافية لإحدى فتيات القرية من حزنها الشديد على الاختبار الصعب الذي تمر به لأنها لا تستطيع أن تطلب من حامد أن يسلم نفسه للفرنسيين ليعدموه حتى يخرج والدها ولا تستطيع أن تطرق والدها في قبضة الفرنسيين ليعدموه.

تردد القناة الناقلة لمسلسل سره الباتع



ويعرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة on drama وكذلك قناة on وترددها كالتالي:

التردد 11861

معدل الترميز 27500.

كما يعرض مسلسل سره الباتع أيضا عبر شاشة قناة الحياة وترددها كالتالى:

التردد الجديد 12206.

- الاستقطاب عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

مواعيد عرض مسلسل سره الباتع



ويعرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة on drama فى تمام الساعة السادسة والربع أما شاشة قناة on فيعرض فى تمام الساعة السابعة والنصف مساء وعلى قناة الحياة فى تمام الساعة الثانية عشر صباحا.